پزشکیان: هیچگاه از گفتوگو فرار نکردهایم
به گزارش تابناک؛ پزشکیان تاکید کرد: هیچگاه از گفتوگو فرار نکردهایم و نخواهیم کرد.
مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۵ در جلسه با کارآفرینان و صاحبان فرایندهای اقتصادی، با اشاره به اینکه دولت و تمام دستگاههای اجرایی تلاش خود را برای اصلاح موانع و آییننامههای دست و پاگیر در راستای حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکارها به کار میگیرند، اظهار داشت: در دیدار امروز، پیشنهادها و راهکارهای متنوع و متعددی ارائه شد که هر یک نیاز به برنامههای اجرایی دارند. توصیه میکنم برای هدفمندی و نتیجهبخشی این پیشنهادها و سیاستهای حکمرانی اقتصادی، کارگروهی متشکل از فعالان بخش خصوصی با هدف تنظیم مقررات و قوانین ایجاد شود و جلسات پیگیری به صورت منظم برگزار گردد.
پزشکیان: تصمیمهای اقتصادی نباید از حد تحمل جامعه خارج شود
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در عرصه تئوری، سیاستهای بسیاری را میتوان طراحی و ارائه کرد، توجه به تحملپذیری اجتماعی پیرامون مسائل اقتصادی را پیشنیاز تمام تصمیمهای این حوزه برشمرد و گفت: ضرورت دارد تمام تصمیمها و سیاستهای حکمرانی اقتصادی از پیوستهای اجتماعی برخوردار باشند، زیرا رهیافتهای تئوری ممکن است با شرایط و واقعیتهای اجتماعی همخوانی نداشته باشد. مبادا تصمیمات اقتصادی و مداخلاتی که انجام میشود، خارج از حد تحمل جامعه باشد، زیرا به ضرر خود عمل خواهد کرد.
پزشکیان: برق و گاز صاحبان کسبوکار نباید قطع شود
پزشکیان از وجود عزم و اراده برای فراهم کردن بستر کار و فعالیت کارآفرینان اقتصادی خبر داد و با اشاره به ناترازیهای موجود و شرایط ناشی از جنگ تأکید کرد: بهطور جدی به دنبال برطرف کردن تمام مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کسبوکارها هستیم. خدا را شکر، روند مدیریت علیرغم پیچیدگی و دشواریها تاکنون رضایتبخش بوده است. بهعنوان مثال، در زمینه تأمین برق صنعت و تولید به گونهای عمل کردیم تا قطع برق و انرژی نسبت به دورههای قبل کاهشی باشد. اعتقاد دارم نباید برق و گاز صاحبان کسبوکار قطع شوند، حتی اگر خودمان ملزم به تحمل قطع برق و انرژی باشیم.
تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان در دستور کار دولت
رئیسجمهور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به گسترش سطح تعاملات چندجانبه با همسایگان، به کاهش موانع گمرکی اشاره و تصریح کرد: پیگیر این مسئله هستیم که دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم؛ از همینرو سطح تعاملات با کشورهای همسایه افزایش یافته است. بیشتر موانع را از میان برداشتهایم تا با وجود محدودیت در دریا، راه صادرات و واردات و تعاملات اقتصادی با کشورهایی همچون پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان از مرزهای زمینی گسترش یابد.
پزشکیان: هیچگاه از گفتوگو فرار نکردهایم
پزشکیان با دفاع از روند گفتوگو و مذاکرات و چالشهای مرتبط با آن، اظهار داشت: آمریکاییها و اروپاییها تصور نمیکردند با توجه به شرایط جنگی بتوانیم در دولت، کشور را مدیریت کنیم. ما با حفظ عزت و سربلندی از حق و حقوق جامعه خود دفاع میکنیم و هیچگاه از گفتوگو فرار نکردهایم و نخواهیم کرد، اگرچه آمریکا سه مرتبه علیرغم اینکه توافقنامه را امضا کرده بود، کشورمان را مورد هدف قرار داد. آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال نابودی ایران بودند، اما وقتی با مقاومت همهجانبه مردم، مسئولان نظام و نیروهای مسلح مواجه شدند، محاسباتشان به هم خورد. دشمنان تصور میکردند با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم، فرماندهان و دانشمندان، کشور دچار فروپاشی خواهد شد، اما وحدت و انسجام ملی و داخلی ما افزایش یافت. آمریکا خیال اینکه ما را با ترور و شهادت به زانو در میآورد، از ذهن خود خارج کند.
پزشکیان: آمریکا با تحریم به دنبال بحرانآفرینی است
رئیسجمهور نقشآفرینی تمام کارآفرینان و صاحبان فرایند را در شرایط کنونی ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: برای آنکه در مقابل دشمنان سر خم نکنیم، همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم و موانع را از سر راه برداریم. آمریکا میخواهد با اعمال محدودیتها و تحریم برای ما بحرانآفرینی کند، اما چنانچه با یکدیگر همدل و همراه باشیم، نخواهد توانست این نقشه شوم خود را عملی کند. با هماهنگی و وحدت میتوانیم دشمنان را ناامید کنیم.
تأکید پزشکیان بر وحدت سران قوا برای حمایت از تولید
پزشکیان با تأکید بر همافزایی و تعاملی که میان سران قوا وجود دارد، هماهنگی و وحدت رویه رؤسای قوه قضائیه و مقننه را در مسیر حمایت از تولید و صاحبان فرایندهای اقتصادی شایسته نامید و تصریح کرد: این اطمینان را به شما کارآفرینان میدهم که هماهنگی و همافزایی خوبی در میان سران قوا وجود دارد و همه به دنبال این هستند تا مشکلات و کاستیها برطرف شود. به همین دلیل است که عدهای که نمیخواهند کارها به درستی انجام شود، اقدامات رؤسای قوه قضائیه و مقننه را نقد میکنند. سران قوا به دنبال این هستند تا مسیر فعالیتهای اقتصادی و بهبود شرایط و معیشت مردم هموار شود؛ بنابراین از طرف سران قوا قول میدهم با تمام وجود موانع را در راه خدمت به جامعه برداریم.
پزشکیان: ارادهای برای حل مشکلات در کشور وجود دارد
رئیسجمهور با اشاره به این ضربالمثل که عدهای «کنار گود نشستهاند و میگویند لنگش کن» افزود: برخی از منتقدان اعتقاد دارند ارادهای برای حل مشکل در کشور وجود ندارد که نادرست است. از هر پیشنهاد عملیاتی برای تغییر و تحول که قابلیت اجرا داشته باشند، با هدف تقویت معیشت مردم و افزایش حقوق متناسب با تورم استقبال میکنیم. البته در این شرایط، توجه به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. بهطور مثال، در مصرف انرژی سه برابر فراتر از اروپا برق مصرف میکنیم. اگر این روند اصلاح شود، هزینه صرفهجویی را به بهبود وضعیت معیشتی جامعه اختصاص خواهیم داد.
۱۰ پیشنهاد کارآفرینان به پزشکیان برای اصلاح حکمرانی اقتصادی
در ابتدای این مراسم، ۱۰ تن از کارآفرینان، راهکارها و پیشنهادهای خود را بهمنظور همراهی و همدلی با دولت وفاق ملی تشریح کردند. اصلاح قوانین و آییننامههای محدودکننده، ایجاد ستاد فرماندهی متمرکز تصمیمگیری اقتصادی و تابآوری اجتماعی، شناورسازی مالیات بر ارزش افزوده متناسب با نرخ کالا، ساماندهی کولهبری و تهلنجی با هدف مبارزه با قاچاق کالا، یکپارچهسازی تصمیمگیری و سیاستهای اقتصادی، مشارکت فعال بخش خصوصی در حکمرانی اقتصاد کشور و تأمین نیاز مالی و اعتباری فعالان اقتصادی، بخشی از محورهای پیشنهاد کارآفرینان به دکتر پزشکیان بود.
منبع: ایسنا