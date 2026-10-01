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سردار بلالی: اهداف متحرک را با موشک بالستیک می‌زنیم

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه از تحقق قابلیت اصابت موشک بالستیک دوربرد به هدف متحرک در روزهای گذشته خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های ما، دستیابی به موشک بالستیک دوربردی بود که بتواند هدف متحرک را مورد اصابت قرار دهد. به لطف خداوند، این اقدام در چند روز گذشته انجام شده است و موفقیت‌های بیشتری نیز در راه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۳۵
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موشک بالستیک

به گزارش تابناک، سردار سرتیپ پاسدار علی بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق نقاط قوت ایران و نقاط ضعف دشمن در جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه، عملیات‌های وعده صادق و عملیات اخیر اظهار کرد: یکی از نقاط قوت ما این است که در هر مرحله از جنگ‌ها، با استفاده از تجربه‌های به‌دست‌آمده پیشرفت می‌کنیم. بررسی این مراحل نشان می‌دهد که توانمندی ما در هر مرحله نسبت به گذشته افزایش یافته است.

در وعده صادق یک، رفتار دشمن و فضای عملیاتی را ارزیابی کردیم

وی افزود: در عملیات وعده صادق یک، تعداد زیادی پهپاد اعزام کردیم. این اقدام، هم برای ورود اولیه به میدان و هم برای شناخت فضای عملیاتی و ارزیابی رفتار دشمن در مواجهه با این پهپادها بود و سامانه‌های پدافندی آنان را درگیر کردیم.

سردار بلالی

سردار بلالی ادامه داد: در عملیات‌های بعدی، روش و شکل اقدام تغییر کرد. متناسب با هر توانمندی که دشمن می‌توانست در برابر ما به‌کار بگیرد، از تاکتیک‌های دیگری استفاده کردیم تا بتوانیم اهداف را منهدم کنیم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد: بررسی عملیات‌ها نشان می‌دهد که نرخ موفقیت ما روندی افزایشی داشته است.

موج پایانی حمله به موفق‌السلطی با مانعی مواجه نشد

وی با اشاره به عملیات‌ اخیر سپاه پاسداران علیه پایگاه موفق‌السلطی در اردن طی هفته‌های گذشته گفت: در این عملیات، ابتدا تعدادی از موشک‌ها با سامانه پدافندی درگیر شدند و پس از آن، موج پایانی بدون مواجهه با مانع به سمت هدف حرکت کرد و به لطف خداوند، خسارت و تلفات به دشمن وارد کرد. این از نقاط قوت ماست که در هر مرحله تقویت شده است.

سردار بلالی افزود: دشمن در مقابل، از جنگ روانی و عملیات فریب افکار عمومی استفاده می‌کند. ابتدا ادعا می‌کند که تمام موشک‌های ما را رهگیری کرده است، اما پس از آن، درباره علت هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها در اردن اعتراض می‌کند. اگر همه موشک‌ها رهگیری شده‌اند، نباید موشکی به اهداف اصابت کرده باشد.

وی ادامه داد: سپس اعلام می‌کنند که تعداد زیادی هواپیما، مجروحان و کشته‌ها را به رامشتاین آلمان منتقل کرده‌اند. آنان نمی‌توانند مانع این ضربات شوند، اما در نهایت آمار بسیار محدودی منتشر می‌کنند تا صرفاً به بخشی از افکار عمومی پاسخ داده باشند.

دشمن با عملیات روانی، تلفات و خسارت‌های خود را پنهان می‌کند

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار کرد: پس از آن نیز، هنگام اعلام شمار کشته‌ها و زخمی‌ها، تلاش می‌کنند تلفات را به‌نوعی در قالب آمار مجروحان ارائه کنند.

وی افزود: برای مثال، هواپیماهای مختلف آنان را هدف قرار می‌دهیم، اما پس از جنگ اعلام می‌کنند که در آریزونا یا محل دیگری، خلبان یک فروند اف‌۳۵ از هواپیما خروج اضطراری کرده است. به این ترتیب، خسارت را به حادثه‌ای در آن محل نسبت می‌دهند و روایت دیگری از آن ارائه می‌کنند.

سردار بلالی تصریح کرد: این عملیات روانی با هدف جلوگیری از روشن شدن صلابت و قدرت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح برای افکار عمومی انجام می‌شود تا دشمن همچنان تصویری از قدرت پوشالی خود ارائه کند.

۲۵ درصد از پهپادهای ام‌کیوـ۹ آنان از دست رفته است

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن پهپادهای آمریکایی گفت: تعداد زیادی از پهپادهای ام‌کیوـ۹ آنان مورد اصابت قرار گرفته و ۲۵ درصد از این پهپادها از دست رفته است. آمریکایی که مدعی توان جنگیدن با جهان است، در درگیری با ما این تعداد را از دست داده و باید برای این وضعیت چاره‌ای اساسی بیندیشد.

سردار بلالی تأکید کرد: تمام روش‌هایی که برای مقابله با آنان به‌کار می‌گیریم، بومی و متعلق به خودمان است. از بستر کلی دانش نظامی موجود در جهان استفاده کرده‌ایم و آن را به روش‌های خودی و بومی تبدیل کرده‌ایم و توانسته‌ایم با این روش‌ها با دشمن مقابله کنیم.

در هر عملیات، توانمندی و میزان اصابت افزایش یافته است

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: این پیشرفت‌ها در همه حوزه‌ها وجود دارد. در عملیات‌های وعده صادق یک، دو و سه، توانمندی و میزان اصابت ما در هر مرحله نسبت به مرحله پیشین افزایش یافته است.

وی افزود: این روند نشان می‌دهد که صحنه را به‌دقت بررسی می‌کنیم، اشکالات خود را برطرف می‌کنیم و به سمت تأمین نیازهای موجود در صحنه عملیات پیش می‌رویم.

اصابت موفق موشک بالستیک دوربرد به هدف متحرک

سردار بلالی در پایان اظهار کرد: یکی از چالش‌های ما، دستیابی به موشک بالستیک دوربردی بود که بتواند هدف متحرک را مورد اصابت قرار دهد. به لطف خداوند، این اقدام در چند روز گذشته انجام شده است و موفقیت‌های بیشتری نیز در راه خواهد بود.

منبع: فارس

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برچسب ها
سردار بلالی هوافضای سپاه موشک بالستیک موشک دوربرد توانمندی موشکی جنگ وعده صادق
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