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مهدی بالی صاحب مدال برنز شد

کشتی گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در نیمه نهایی کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا و با یک نمایش برتر مقابل حریف قزاقستانی صاحب مدال برنز شود.  
کد خبر: ۱۳۹۶۸۳۲
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بازی های آسیایی

به گزارش تابناک، رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی که از دیروز (چهارشنبه) در شهر ناگویا کشور ژاپن آغاز شده بود، امروز (پنجشنبه) با برگزاری مسابقات در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۱ کشتی‌گیر حضور داشتند، مهدی بالی در دور نخست به مصاف ابراهیم محمد از عربستان رفت و ۷-۰ به برتری دست یافت. بالی در یک چهارم نهایی اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک را ۱۰-۰ مغلوب کرد. بالی در نیمه نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا، با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل ناکازاتو از ژاپن شکست خورد و به فینال نرسید.

مهدی بالی عصر امروز برای کسب مدال برنز مقابل اسلام یولویف از قزاقستان روی تشک رفت و با یک نمایش برتر و در حالی ۵-۱ پیش بود، در نهایت با ضربه فنی موفق به شکست حریفش شد تا صاحب مدال برنز شود.  

محمدشروین اسبقیان معاون وزارت ورزش، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی، رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و افتخاری عضو اتحادیه جهانی کشتی از نزدیک تماشاگر این دیدار بودند.

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ناگویا بازی های آسیایی کشتی فرنگی نیمه نهایی مدال برنز ورزشکاران ایرانی
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