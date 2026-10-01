قیمت دلار امروز پنجشنبه ۹ مهرماه/ محدودیت زمانی برای معاملات تتر
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ تابلوی معاملات امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در بازار ارز، از تداوم دادوستدها با نرخهای جدید حکایت دارد.
بر این اساس، در معاملات بازار آزاد ارز تهران، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همزمان، هر اسکناس یورو در بازار آزاد با نرخ ۲۸۹ هزار تومان معامله میشود و بهای هر اسکناس درهم امارات نیز در سطح ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفته است. البته با توجه به ماهیت متغیر بازار غیررسمی، این ارقام در طول ساعات معاملاتی همواره دستخوش نوسان هستند و نرخ ثابتی را نشان نمیدهند.
نرخ حواله دلار، یورو و درهم در آخرین روز هفته
در سمت رسمی بازار و بر پایه تازهترین آمار معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله انواع ارز با رشد به ثبت رسیده است. به گونه ای که طبق دادههای این مرکز، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با ۵۱۸ تومان رشد نسبت به روز کاری گذشته به ۱۷۳ هزار و ۱۳۲ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با افزایش ۵۲۳ تومانی، عدد ۱۷۴ هزار و ۷۰۴ تومان را ثبت کرد.
همچنین در بخش حواله یورو، نرخ خرید در مرکز مبادله روی رقم ۱۹۶ هزار و ۳۹۵ تومان ایستاد و نرخ فروش آن با افزایش ۷۴۴ تومانی نسبت به روز قبل، به ۱۹۸ هزار و ۱۷۹ تومان رسید.
علاوه بر این، در معاملات حواله درهم امارات در این سامانه، نرخ خرید ۴۷ هزار و ۱۴۲ تومان اعلام شده و نرخ فروش آن نیز با رشد ۱۴۳ تومانی نسبت به روز چهارشنبه، به رقم ۴۷ هزار و ۵۷۱ تومان رسیده است.
محدودیت زمانی برای معاملات تتر
در راستای سیاستهای جدید ابلاغی از سوی بانک مرکزی، دسترسی به معاملات شبانه تتر در برخی صرافیهای رمزارزی با محدودیت همراه شده است. بر اساس اطلاعیههای منتشر شده، از این پس خرید و فروش این استیبلکوین در بازه زمانی ساعت ۲۱ شب تا ۹ صبح روز بعد امکانپذیر نخواهد بود و فرآیند معاملاتی تنها در طول روز جریان خواهد داشت.
این تصمیم که با هدف ساماندهی به فضای معاملاتی اتخاذ شده است، مشخصاً بر توقف کامل فعالیت بازار تتر در ساعات پایانی شب و ابتدای صبح تأکید دارد. فعالان بازار معتقدند این اقدام میتواند نقش مؤثری در کاهش نوسانات هیجانی داشته باشد؛ چرا که محدود شدن معاملات در این ساعات، دسترسی به ابزارهای قیمتسازی مصنوعی را دشوارتر میکند.
تجربه دورههای گذشته نشان داده است که در زمان التهاب بازار ارز، نوسانات شدید قیمت تتر در صرافیهای دیجیتال، اغلب به عنوان یک سیگنال جهتدهنده در بازار آزاد عمل میکرد. بروز تغییرات ناگهانی در بهای این رمزارز در ساعات خارج از وقت اداری، معمولاً انتظارات تورمی را در فضای ارزی تقویت میکرد که اکنون با اعمال این محدودیت زمانی، انتظار میرود تأثیرگذاری اینگونه نوسانات بر بازار ارز کنترل شود.