علیرضا عبدولی طلایی شد

علیرضا عبدولی، کشتی گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان با شکست قهرمان المپیک در ناگویا به مدال طلا رسید.

به گزارش تابناک، دیدار‌های رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ظهر امروز در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آندیکا سولامان از اندونزی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر شاهین بداغی از قطر را مغلوب کرد و فینالیست شد. عبدولی در فینال با نتیجه ۵ بر ۳ نائو کوساکا قهرمان المپیک از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.