آتشسوزی بزرگ در تأسیسات گازی ابوظبی
تصاویر ؛ماهوارهای از آتشسوزی در تاسیسات ادنوک امارات، محل تاسیسات فرآوری گاز این کشور حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۲۸| |
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عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، تصاویر منتشرشده حاکی از آتشسوزی بزرگ در یکی از تأسیسات فرآوری گاز شرکت ادنوک در جنوبغرب ابوظبی مشاهده شده و گمانهزنیهایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این تأسیسات به دنبال داشته است.
پلیس ابوظبی اما مدعی شده آتشسوزی در محل جمعآوری پسماند رخ داده و نیروهای امدادی در محل حضور یافتهاند.
توان آتشسوزی ۱۴۳ مگاوات برآورد شده و معمولا چنین آتشی مرتبط با سوختن حاملهای انرژی رخ میدهد
منبع: انرژی پرس
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