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آتش‌سوزی بزرگ در تأسیسات گازی ابوظبی

تصاویر ؛ماهواره‌ای از آتش‌سوزی در تاسیسات ادنوک امارات، محل تاسیسات فرآوری گاز این کشور حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۲۸
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آتش سوزی

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، تصاویر منتشرشده حاکی از آتش‌سوزی بزرگ در یکی از تأسیسات فرآوری گاز شرکت ادنوک در جنوب‌غرب ابوظبی مشاهده شده و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این تأسیسات به دنبال داشته است.

آتش‌سوزی بزرگ در تأسیسات گازی ابوظبی

پلیس ابوظبی اما مدعی شده آتش‌سوزی در محل جمع‌آوری پسماند رخ داده و نیروهای امدادی در محل حضور یافته‌اند.

توان آتش‌سوزی ۱۴۳ مگاوات برآورد شده و معمولا چنین آتشی مرتبط با سوختن حامل‌های انرژی رخ می‌دهد

منبع: انرژی پرس

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امارات تاسیسات گازی آتش سوزی
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