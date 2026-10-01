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به گزارش تابناک، تصاویر منتشرشده حاکی از آتش‌سوزی بزرگ در یکی از تأسیسات فرآوری گاز شرکت ادنوک در جنوب‌غرب ابوظبی مشاهده شده و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این تأسیسات به دنبال داشته است.

پلیس ابوظبی اما مدعی شده آتش‌سوزی در محل جمع‌آوری پسماند رخ داده و نیروهای امدادی در محل حضور یافته‌اند.

توان آتش‌سوزی ۱۴۳ مگاوات برآورد شده و معمولا چنین آتشی مرتبط با سوختن حامل‌های انرژی رخ می‌دهد

منبع: انرژی پرس