ناامنی در آسمان عربستان / هواپیماها سرگردان شدند
به گزارش تابناک، فرودگاه منطقهای ابها در جنوب غرب عربستان سعودی، امروز ۱ اکتبر ۲۰۲۶ با اختلال در ترافیک ورودی مواجه شده و دستکم سه هواپیما در محدوده این فرودگاه در حال انتظار برای فرود گزارش شدهاند.
بر اساس دادههای ردیابی پرواز و تصویری که از وضعیت لحظهای پروازها منتشر شده، پرواز FAD23 متعلق به شرکت flyadeal که از ریاض به مقصد ابها در حرکت بود، در ارتفاع حدود ۱۹ هزار پا و با سرعت زمینی حدود ۳۱۴ نات در حال نزدیکشدن به فرودگاه بوده است.
این پرواز با یک فروند ایرباس A320-251N و شناسه ثبت HZ-FAR انجام میشود.
اطلاعات ردیابی همچنین نشان میدهد مسیر ریاض ـ ابها یکی از مسیرهای پرتردد این فرودگاه است و پرواز F323 بهطور منظم در این مسیر انجام میشود.
علت توقف یا محدودیت ترافیک ورودی ابها مشخص نشده است و منابعی که بررسی شد، وقوع حادثه مشخصی در خود فرودگاه را تأیید نمیکنند.
همچنین دادههای زنده فرودگاه همچنان پروازهای ورودی و خروجی برنامهریزیشده را نشان میدهد؛ بنابراین نمیتوان در این مرحله از «بستهشدن کامل فرودگاه» سخن گفت.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که فرودگاه ابها طی ماههای اخیر نیز سابقه اعمال محدودیتهای عملیاتی و نگهداشتن هواپیماها در محدوده پروازی را داشته است؛ با این حال، ارتباط میان محدودیت فعلی و موارد قبلی تأیید نشده است.