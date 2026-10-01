سرلشکر عبداللهی پیام جدید صادر کرد

به گزارش تابناک، متن کامل پیام سرلشکر پاسدار علی عبداللهیرئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) به شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دهم مهرماه، سالروز ولادت شهید دکتر مصطفی چمران؛ سردار پرافتخار اسلام، مجاهد بیدار و متعهد راه تعالی، که امام راحل(ره) او را سردار پرافتخار اسلام و امام شهید(قدس‌سره) او را مرد مؤمن، صادق، مجاهد فی‌سبیل‌الله، عالم، متخصص و شخصیتی جامع‌الاطراف و فداکار خواندند، به‌عنوان «روز ملی نخبگان» نام‌گذاری شده است.

خداوند متعال در آیه ۳۳ سوره مبارکه الرحمن می‌فرماید: «یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ». عبور از مرزهای ناشناخته و فتح افق‌های جدید، در گرو برخورداری از توانمندی است و در منطق اسلام، علم و دانایی مهم‌ترین سرچشمه اقتدار و توانمندی به شمار می‌آید؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرماید: «اَلعِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجدَهُ صالَ بِهِ وَ مَن لَم یَجِدهُ صِیلَ عَلَیه». علم و دانش، عامل برتری و قدرت است؛ هر که به آن دست یابد با آن پیروز می‌شود و هر که آن را نیابد، مغلوب دیگران می‌گردد. از این منظر، دانشمندان نخبه، پیشگامان دستیابی و به‌کارگیری علم و قدرت در مسیر عزت، اقتدار و استقلال کشور و انقلاب اسلامی هستند.

امام شهید(قدس‌سره) با نگاهی عمیق و راهبردی، نخبه را یکی از مهم‌ترین ثروت‌های انسانی کشور دانسته و با تأکید بر ضرورت تکریم و حمایت از نخبگان، صریحاً فرموده‌اند: «بنده در دفاع از جامعه نخبگان و حرکت علمی کشور تا نفس دارم، ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد»، و خلف صالح آن حضرت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا(مدظله‌العالی) نیز بر استمرار این نگاه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور تأکید دارند.

نخبه‌بودن، صرفاً برخورداری از هوش و استعداد نیست؛ بلکه مسئولیتی انسانی، دینی و ملی است؛ نخبه باید عالم، شجاع، خداباور، آینده‌نگر، بصیر و اثرگذار باشد و از سرمایه‌ای که خداوند در وجود او به ودیعه نهاده، در مسیر پیشرفت ایران قوی و ایجاد تمدن نوین اسلامی بهره‌برداری کند. در مقابل، مسئولان وظیفه دارند نخبگان را شناسایی، تکریم و حمایت کنند؛ موانع رشد آنان را برطرف سازند، به ایده‌های آنان توجه نمایند و با اعتماد به شایستگی‌هایشان، زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و مدیریت را فراهم آورند.

در سال‌های متمادی اخیر، فرماندهان، مدیران، دانشمندان و نخبگان پرتلاش، نوآور، خلاق و بن‌بست‌شکن نیروهای مسلح، با مجاهدت و فعالیت جهادی و با باور عمیق به راهبرد «ما می‌توانیم»، زمینه رشد، پویایی و تجهیز رزمندگان و مجاهدان پرافتخار اسلام به فناوری‌های پیشرفته، در لبه علم و دانش روز دنیا و کاملاً بومی را فراهم نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که آثار و برکات ارزشمند این حرکت جهادی بویژه در یک سال اخیر در میدان مقابله با جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکایی صهیونی و اهریمن استکبار جهانی، پدیدار و جلوه های قدرت آفرین و غرورانگیز پیشرفت‌های فناوری در حوزه سامانه‌ها و تسلیحات نظامی و بازدارنده نوین، قابل مشاهده است.

اینجانب با ادای احترام به فرماندهان، مدیران و دانشمندان نخبه شهید، روز ملی نخبگان را به جامعه نخبگانی کشور، بویژه نخبگان گمنام و فداکار نیروهای مسلح در عرصه‌ها و میدان های گوناگون فرماندهی، مدیریت، علم و فناوری،صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از مجاهدت‌های صادقانه هوشمندانه و افتخارآفرین آنان برای ایران عزیز تشکر و قدردانی می‌نمایم.

دوام توفیق و سربلندی جامعه نخبگی کشور بویژه نخبگان مجاهد و قدرت‌ساز نیروهای مسلح را در ظل توجهات خاص حضرت بقیه‌الله‌الاعظم(ارواحنا فداه)؛ با تأسی از میراث امامین کبیر و شهید انقلاب و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا، امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) خواستارم و اعتلای هر چه بیشتر ایران قوی را از درگاه خدای قادر متعال طلب می‌کنم.