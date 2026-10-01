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رهبر انقلاب در خاکسپاری رهبر شهید حضور داشتند

همسر حدادعادل و مادر همسر شهده رهبر انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در خاکسپاری رهبر شهید در حرم امام رضا علیه السلام حضور داشتند و ایشان در صحت و سلامتی کامل هستند.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۲۴
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مادر همسر رهبر

به گزارش تابناک، همسر حدادعادل و مادر همسر رهبر انقلاب اسلامی در حاشیه اجلاس سراسری نماز در جمع خبرنگاران گفت: آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در خاکسپاری رهبر شهید در حرم امام رضا علیه السلام حضور داشتند و ایشان در صحت و سلامتی کامل هستند.

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رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبرشهید آیت الله سید علی خامنه ای خاکسپاری مشهد حرم امام رضا
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