رهبر انقلاب در خاکسپاری رهبر شهید حضور داشتند
همسر حدادعادل و مادر همسر شهده رهبر انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: آیتالله سید مجتبی خامنهای در خاکسپاری رهبر شهید در حرم امام رضا علیه السلام حضور داشتند و ایشان در صحت و سلامتی کامل هستند.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۲۴| |
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به گزارش تابناک، همسر حدادعادل و مادر همسر رهبر انقلاب اسلامی در حاشیه اجلاس سراسری نماز در جمع خبرنگاران گفت: آیتالله سید مجتبی خامنهای در خاکسپاری رهبر شهید در حرم امام رضا علیه السلام حضور داشتند و ایشان در صحت و سلامتی کامل هستند.
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