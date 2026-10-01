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کد خبر:۱۳۹۶۸۲۳
کد خبر:۱۳۹۶۸۲۳
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نبض خبر

تصاویر تازه ترین خودروهای لوکس وارداتی

تصاویر تازه ترین خودروهای لوکس وارداتی از تولید 2026 که در این شرایط جنگی وارد کشور شده و شماری از آنها پلاک ملی نیز گرفته را می‌بینید. برخی به تداوم انحصار واردات خودرو و اینکه چرا هریک از مردم نمی‌توانند خودروی خودرو با عوارض اندک وارد کنند و 60 میلیون نفر تشنه یک فروند خودرو هستند، نقد وارد کرده‌اند و برخی به صرف ارز در این حوزه در این شرایط حساس، ولو اینکه ارز آزاد باشد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر واردات خودروی لوکس ویدیو خودروی لوکس
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