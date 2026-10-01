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مسابقه ایران - گینه بیسائو لغو شد

با وجود تلاش فدراسیون فوتبال، امور اداری مربوط به برگزاری بازی ایران و گینه بیسائو به سرانجام نرسید تا تیم ملی با همان دو مسابقه مقابل ازبکستان و روسیه به کار خود پایان دهد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۲۱
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1271 بازدید
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تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش تابناک، در روزهای گذشته، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره حریف سوم تیم ملی ایران مطرح شده بود و گینه بیسائو یکی از گزینه‌های اصلی برای برگزاری این مسابقه بود. فدراسیون فوتبال ایران نیز تلاش داشت این دیدار را در ترکیه یا قطر برگزار کند و در همین راستا، پیشنهاد برگزاری مسابقه در استانبول را به فدراسیون فوتبال ترکیه ارائه داد.

با این حال، فدراسیون فوتبال ترکیه به دلیل فشردگی برنامه‌ها و تقویم این فدراسیون با برگزاری مسابقه ایران و گینه بیسائو در استانبول مخالفت کرد. البته مخالفت ترکیه تنها یکی از دلایل لغو این دیدار بود و مشکلات دیگری نیز در ادامه روند برگزاری مسابقه ایجاد شد.

یکی دیگر از موانع اصلی، مسائل مربوط به سفر تیم ملی گینه بیسائو به محل برگزاری مسابقه بود. محدودیت‌های پروازی و مشکلات مالی ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، فدراسیون فوتبال را برای تهیه بلیت هواپیما برای اعضای تیم ملی گینه با مشکل مواجه کرد. انتقال پول به خارج از کشور نیز فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است و فدراسیون فوتبال ایران به همین دلیل نتوانست از شرکت‌های خارجی برای تیم ملی گینه بیسائو بلیت تهیه کند. در نتیجه، حتی با وجود تلاش برای برگزاری مسابقه در ترکیه، مسائل مربوط به سفر تیم میهمان همچنان پابرجا ماند.

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برچسب ها
تیم‌ملی فوتبال ایران فیفا دی بازی تدارکاتی گینه بیسائو لغو بازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
1
5
پاسخ
آخ حالا چکار کنیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
کامنتاااااااا رو بااااااازززززز کنننننننت
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