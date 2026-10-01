آزادترین ماده افیونی در ایران؛ جولان فلاکت در همین حوالی
این قصه دردناک، قصه آزادترین ماده افیونی در ایران است که فلاکت را در همین حوالی به رقص و جولان درآورده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۱۷| |
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به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، یک خبرنگار تعریف میکرد: در یکی از شهرهای جنوبی رفتم روزنامه بخرم. فروشنده بقیهی پول را ناس داد. نه اسکناس خرد، نه شکلات، نه حتی یک آدامس معمولی. ناس.
انگار سیستم فروش تغییر کرده؛ حالا به جای «بقیه پولتان»، میگویند «بقیه زندگیتان»!
همان لحظه فهمید ه بود که این مادهی ویرانگر دیگر نه در حاشیه، که روی پیشخوان دکهها، آزادانه جریان دارد.
ناس یا نسوار. فرآوردهای بدون دود از تنباکو، آهک و ترکیبات دیگر. مصرفکننده آن را چند دقیقه زیر لب یا میان لثه و گونه میگذارد. مادهی مؤثرش نیکوتین است؛ همان مادهای که در سیگار هست، اما در برخی انواع ناس غلظت آن میتواند بسیار بالاتر باشد و وابستگی شدیدی بسازد.
گمان بسیاری از مصرفکنندگان این است که چون دود ندارد، بیخطرتر است. ارزانتر است، نامحسوستر است و لذت بیشتری میدهد. اما آیا واقعیت همین است؟
پادکست سرویس اجتماعی تابناک، با اجرا و صدای مسیحا محمدی به این موضوع پرداخته است. لطفا بشنوید و نظراتتان را ارائه بفرمایید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
افیون(به لاتین:opium) به مادهای اطلاق میشود که از گیاه خشخاش استخراج شده باشد یا از طریق صناعی تولید شده باشد و از لحاظ ساختار شیمیایی مشابه آنها باشد.
ناس یا نسوار از سابیدن برگهای خشک تنباکو با آهک و خاکستر درست شده و به هیچ عنوان جزو مواد افیونی طبقه بندی نمیشه.
ناس یا نسوار از سابیدن برگهای خشک تنباکو با آهک و خاکستر درست شده و به هیچ عنوان جزو مواد افیونی طبقه بندی نمیشه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
شهر جنوبی ، من که بشه تا سوپر مارکت هم دیدم بفروشن ، اونم نه فقط شهر جنوبی !
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