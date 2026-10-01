انهدام ۷۸۰ باند مواد مخدر طی ۶ ماهه اول امسال

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، از کشف و ضبط بیش از ۲۵۰ تن انواع موادمخدر در کشور طی ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش تابناک، سردار ایرج کاکاوند، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته انتظامی، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تبریک هفته انتظامی به کارکنان انتظامی سراسر کشور، اظهار کرد: شعار امسال هفته انتظامی «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» است.

وی با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، گفت: در این مدت بیش از ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر توسط مأموران پلیس در سراسر کشور کشف و ضبط شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا افزود: در این مدت ۵۶ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر دستگیر و ۶ نفر از عناصر اصلی و مسلح این حوزه نیز در درگیری با مأموران به هلاکت رسیدند.

کاکاوند ادامه داد: بیش از ۷ هزار نفر از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان عمده مواد مخدر در سراسر کشور شناسایی و دستگیر شده و بیش از ۷۸۰ باند فعال در حوزه مواد مخدر نیز شناسایی و مورد ضربه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با حمل و جابه‌جایی مواد مخدر، گفت: طی این مدت نزدیک به ۸ هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین که حامل مواد مخدر بودند، توسط مأموران پلیس توقیف شد. همچنین بیش از ۳۳۰ قبضه سلاح سبک و نیمه‌سنگین از قاچاقچیان مسلح کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به فعالیت‌های این پلیس در فضای مجازی نیز اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، ۱۹۶ نفر از عناصر اصلی فعال در حوزه قاچاق و توزیع مواد مخدر در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند که این افراد در قالب ۱۴ باند فعال فعالیت می‌کردند.

کاکاوند افزود: از این باندها بیش از ۴۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و همچنین بیش از ۴۲۰ هزار قرص حاوی مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی با تأکید بر رویکرد پلیس در ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: ارزش محموله‌های کشف‌شده، وجوه نقدی و خودروهای توقیف‌شده در طول ۶ ماه نخست سال، در مجموع بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در پایان تأکید کرد: مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، شناسایی عناصر اصلی و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

جمع‌آوری بیش از ۹ هزار معتاد متجاهر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، با اشاره به اجرای مرحله سی‌ام طرح «آرامش در شهر» اظهار کرد: این طرح با هدف جمع‌آوری معتادان متجاهر، دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر و پاکسازی پیرامون محیط‌های آموزشی در مهرماه اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از ۹ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور جمع‌آوری شدند و بیش از ۵ هزار خرده‌فروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند. همچنین ۵۹ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اطراف مراکز آموزشی گفت: در این بخش نیز نزدیک به ۳ هزار نفر از افراد مشکوک و عوامل مرتبط با مواد مخدر در حوالی محیط‌های آموزشی شناسایی و دستگیر شدند.

کاکاوند ادامه داد: از ابتدای مهرماه تاکنون نیز بالغ بر ۱۹ تن انواع مواد مخدر و روان‌گردان در سراسر کشور کشف و ضبط شده است.

انهدام باند انتقال شیشه از شرق کشور به مرکز و غرب

وی با اشاره به یکی از عملیات‌های مهم پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از باندهای فعال در زمینه قاچاق شیشه که از استان‌های شرقی کشور به سمت مرکز و غرب کشور و با هدف خروج مواد مخدر از کشور فعالیت می‌کرد، توسط مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس شناسایی و منهدم شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا افزود: سال گذشته در یکی از ایستگاه‌های بازرسی، یک تن شیشه از این باند کشف و ضبط شده بود و پس از آن، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی اعضای این شبکه، موفق شدند در ماه‌های اخیر این باند را به طور کامل شناسایی و زمین‌گیر کنند.

وی گفت: در جریان این عملیات، ۱۱ نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند و بیش از یک تن شیشه و حدود ۸۰۰ کیلوگرم تریاک نیز از اعضای این شبکه کشف و ضبط شد.

کاکاوند خاطرنشان کرد: سرکرده این باند فردی معروف به «ملا داد» از اتباع و ساکنان یکی از استان‌های شرقی کشور بود که در زمینه انتقال و جابه‌جایی مواد مخدر فعالیت داشت و پس از دستگیری، تحویل مراجع قضایی شد.

انهدام باند قاچاق بین‌المللی با پوشش محموله‌های تجاری

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه از شناسایی و انهدام یک باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر با فعالیت بین‌المللی خبر داد و گفت: این باند با وجود فعالیت در اوزان کم، به صورت مستمر اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌کرد.

وی افزود: اعضای این شبکه با استفاده از پوشش محموله‌های تجاری و جاسازی حرفه‌ای مواد مخدر، نسبت به انتقال آن به خارج از کشور اقدام می‌کردند که با اقدامات اطلاعاتی مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس، این باند شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

کاکاوند ادامه داد: در این عملیات ۵ نفر از اعضای اصلی باند شناسایی و دستگیر شدند و بیش از ۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر که به صورت حرفه‌ای در محموله‌ها جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی اموال و منابع مالی این باند گفت: در ادامه رصد و پیگیری‌های اطلاعاتی، بیش از یک همت از اموال این شبکه شامل خودروهای سبک و سنگین و املاک شناسایی و توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد گردش مالی این باند طی دو سال گذشته بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان بوده است و پرونده اعضای این شبکه نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل شده است.

فعالیت شبانه‌روزی پلیس از مرزها تا مرکز کشور

کاکاوند با تأکید بر تداوم مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر با اهتمام و جدیت بیشتر و به صورت شبانه‌روزی در حوزه مقابله با این پدیده، از مرزها تا مرکز کشور فعالیت می‌کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره موضوع کشت خشخاش در کشور و همچنین کمبود برخی داروهای مرتبط، اظهار کرد: موضوع کشت خشخاش در صورت دریافت گزارش از سوی پلیس، به طور یقین مورد پیگیری و اقدام قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در خصوص مباحث تخصصی مربوط به دارو، کمبود دارو و تأمین دارو، موضوع باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری شود، چرا که مسئولیت تخصصی این حوزه بر عهده آن دستگاه است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا تأکید کرد: مسئولیت پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر است و چنانچه در هر زمینه‌ای گزارشی در خصوص فعالیت مرتبط با مواد مخدر به پلیس برسد، موضوع با جدیت مورد بررسی و برخورد قرار خواهد گرفت.

کاکاوند در پاسخ به پرسشی درباره کاهش احتمالی کشفیات مواد مخدر نیز گفت: موضوع میزان نیاز حوزه درمان و مسائل مرتبط با دارو باید از متولیان حوزه درمان پیگیری شود و کاهش یا افزایش کشفیات مواد مخدر ارتباطی با این موضوع ندارد.

وی همچنین درباره استفاده پلیس از فناوری‌های نوین در مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: پلیس در حوزه‌های مختلف مبارزه از روش‌های جدید و فناوری‌های نوین استفاده می‌کند که یکی از این موارد، استفاده از پهپادها در عملیات و پایش مناطق مختلف است.

اقدامات پیشگیرانه پلیس در حوزه مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات پیشگیرانه پلیس برای نوجوانان و جوانان نیز گفت: پلیس متناسب با حوزه مأموریتی و انتظامی خود اقدامات پیشگیرانه را دنبال می‌کند، اما متولی اصلی پیشگیری در حوزه مواد مخدر، دستگاه‌هایی هستند که مسئولیت مستقیم در این زمینه دارند.

کاکاوند افزود: پلیس در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، در حوزه آموزش همگانی نیز فعالیت دارد و اقداماتی در سطح مدارس و همچنین فضای مجازی انجام شده که این اقدامات به عنوان مکمل برنامه‌های سایر دستگاه‌های متولی دنبال می‌شود.

وی درباره فعالیت باندهای مواد مخدر در فضای مجازی و نتایج رصد پلیس در این حوزه، گفت: همان‌طور که در گزارش عملکرد پلیس اشاره شد، فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه فضای مجازی انجام شده است.

کاکاوند ادامه داد: در ۶ ماه نخست سال، ۱۴ باند فعال در حوزه مواد مخدر در فضای مجازی شناسایی و مورد ضربه قرار گرفتند و ۱۹۶ نفر از اعضای اصلی و فعال این شبکه‌ها نیز شناسایی و دستگیر شدند.