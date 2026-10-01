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طلوع بی‌نظیر ماه در عکس روز ناسا

ناسا تصویری ترکیبی از طلوع ماه منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۰۷
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طلوع ماه

به گزارش تابناک، ناسا در توضیح عکس روز خود اینگونه نوشته است: آیا تا به حال طلوع ماه کامل را دیده‌اید؟ این تصویر رنگارنگ آخر هفته گذشته در سیسیل ایتالیا، درست خارج از شهر نیکوزیا، ثبت شده است. این عکس یک تصویر ترکیبی است که طلوع ماه را هم‌زمان با تاریک‌تر شدن آسمان نشان می‌دهد.

ابرهای پایین‌تر، رنگ‌های تابش پس‌زمینه گرگ‌ومیش را بازتاب می‌دهند، در حالی که در قسمت بالاتر پس‌زمینه، خاکستر و گازهای خارج‌شده از کوه اتنا دیده می‌شوند.

نوار صورتی‌رنگی که در بخش پایین آسمان دیده می‌شود، «کمربند زهره» (Belt of Venus) نام دارد.

در زمان ماه کامل، ماه و خورشید در دو سوی مخالف آسمان قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل، ماه تقریبا هم‌زمان با غروب خورشید طلوع می‌کند.

چرخه کامل تغییرات فاز ماه تقریبا ۲۹٫۵ روز طول می‌کشد؛ البته خود ماه برای یک دور گردش به دور زمین تقریبا ۲۷ روز زمان نیاز دارد.

در برخی فرهنگ‌های نیمکره شمالی، ماه کامل ماه سپتامبر را «ماه برداشت» (Harvest Moon) می‌نامند؛ نامی که به فصل برداشت محصولات کشاورزی مربوط است.

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