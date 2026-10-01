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کد خبر: ۱۳۹۶۷۹۵
بازدید: ۳۴۷

عکس: برترین‌های مسابقات عکاسی BirdLife استرالیا

رقابت‌های عکاسی BirdLife استرالیا در سال ۲۰۲۶ با معرفی آثار برگزیده به پایان رسید. تصاویری از پنگوئن‌های در حال حرکت، طوطی رزلا (Rosella) که در حال دزدیدن قند است و یک بوش‌تارکی که در سطل زباله کنجکاوی می‌کند، تنها بخشی از عکس‌های راه‌یافته به مرحله نهایی هستند. نکته قابل توجه این رقابت‌ها این است که تمام عواید حاصل از آن صرف برنامه‌های حفاظت از پرندگان در استرالیا می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت رقابت‌های عکاسی BirdLife استرالیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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