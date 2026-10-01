عکس: تجلیل از خانواده شهدای مقاومت

در جریان سفر جمعی از فعالان فرهنگی ایران به لبنان، پیام مودت و تکریم رهبر انقلاب به خانواده‌های شهدای مقاومت ابلاغ شد. در دیدار صمیمانه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب با خانواده شهیدان سیدعباس موسوی و سیدحسن نصرالله، چفیه و انگشتر متبرک آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان نمادی از همراهی و ارادت، به این خانواده‌های معزز اهدا شد.