عکس: تجلیل از خانواده شهدای مقاومت
در جریان سفر جمعی از فعالان فرهنگی ایران به لبنان، پیام مودت و تکریم رهبر انقلاب به خانوادههای شهدای مقاومت ابلاغ شد. در دیدار صمیمانه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب با خانواده شهیدان سیدعباس موسوی و سیدحسن نصرالله، چفیه و انگشتر متبرک آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان نمادی از همراهی و ارادت، به این خانوادههای معزز اهدا شد.
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