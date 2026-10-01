مهدی نصیری مدیرمسئول و سردبیر پیشین کیهان که حالا برانداز سطنت طلب شده، در موضع گیری ضد وطن به آمریکا توصیه کرد: «با پول‌های بلوکه شده ایران، افرادی را در داخل ایران مسلح کنید تا در صورتی که نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران پیاده شدند، این افراد آموزش‌دیده هم در کنار آن‌ها وارد عمل شوند!» اظهارات تکان دهنده این شخص که شدت چرخشش را نشان می‌دهد می‌بینید و می‌شوید.