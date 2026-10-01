En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مهدی نصیری حمید رسایی
کد خبر:۱۳۹۶۷۸۸
کد خبر:۱۳۹۶۷۸۸
273 بازدید
نبض خبر

آمریکا با پول‌های بلوکه شده افراد را در ایران مسلح کند!

مهدی نصیری مدیرمسئول و سردبیر پیشین کیهان که حالا برانداز سطنت طلب شده، در موضع گیری ضد وطن به آمریکا توصیه کرد: «با پول‌های بلوکه شده ایران، افرادی را در داخل ایران مسلح کنید تا در صورتی که نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران پیاده شدند، این افراد آموزش‌دیده هم در کنار آن‌ها وارد عمل شوند!» اظهارات تکان دهنده این شخص که شدت چرخشش را نشان می‌دهد می‌بینید و می‌شوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مهدی نصیری ویدیو تسلیح جنگ ایران و آمریکا توزیع سلاح جنگ داخلی
اخبار مرتبط
انتقادات یک ساعته از مهدی نصیری
شریعتمداری چگونه مدیرمسئول کیهان شد؟
زائری: چرا برای امام خمینی گنبد و ضریح ساختیم؟
چطور کسی که حکم اعدام صادر می‌کرد، طرفدار پهلوی شده؟!
مهدی نصیری به سازمان اطلاعات سپاه احضار شد
مهدی نصیری کیست؟
علت بازداشت مهدی نصیری چه بود؟
مهدی نصیری آرزوی دستگیری دارد!
حمید رسایی «شکایت» کرد، مهدی نصیری «احضار» شد
حمله روزنامه دولت به سروش، ملکیان و مهدی نصیری
چگونه از روزنامه کیهان تا امروز تغییر کردم؟
ویدیوی بازگشت مهدی نصیری به ایران!
مهدی نصیری یک نماد تمام عیار برای رد دادن!
پیام رسان داخلی کانال مدیرمسئول اسبق کیهان را بست
ماجرای نامه سیدمحمد خاتمی در دفاع از تجمع حزب اللهی‌ها!
تغيير مواضع سیاسی مدیرمسئول سابق کیهان
واکنش‌ها به اظهارات جنجالی مهدی نصیری در بی‌بی‌سی
مهدی نصیری آزاد شد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟