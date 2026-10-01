نبض خبر
آمریکا با پولهای بلوکه شده افراد را در ایران مسلح کند!
مهدی نصیری مدیرمسئول و سردبیر پیشین کیهان که حالا برانداز سطنت طلب شده، در موضع گیری ضد وطن به آمریکا توصیه کرد: «با پولهای بلوکه شده ایران، افرادی را در داخل ایران مسلح کنید تا در صورتی که نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران پیاده شدند، این افراد آموزشدیده هم در کنار آنها وارد عمل شوند!» اظهارات تکان دهنده این شخص که شدت چرخشش را نشان میدهد میبینید و میشوید.
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برچسبها:نبض خبر مهدی نصیری ویدیو تسلیح جنگ ایران و آمریکا توزیع سلاح جنگ داخلی
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