تحول بینایی بشر با فناوری تازه ایلان ماسک

کمپانی ایمپلنت نورالینک | Neuralink تحت مالکیت ایلان ماسک، تراشه‌های رابط مغز و رایانه قابل‌کاشت در مغز یا واسط مغز و رایانه را توسعه داده و تولید می‌کند. در ماه ژوئیه سال 2019، نورالینک یک پخش زنده در فرهنگستان علوم کالیفرنیا برگزار کرد. فناوری آینده پیشنهادی شامل یک ماژول است که در خارج از سر قرار دارد که به‌طور بی‌سیم اطلاعات را از نخ‌های الکترود انعطاف‌پذیر نازک تعبیه شده در مغز دریافت می‌کند. این سیستم می‌تواند شامل حداکثر 3072 الکترود در هر آرایه توزیع شده در 96 نخ هر یک از عرض 4 میکرومتر تا 6 میکرومتر پهنا باشد.این نخ‌ها با هدف جلوگیری از آسیب رساندن به رگ‌های خونی توسط دستگاه روباتیک تعبیه شده است. حالا ایلان ماسک می‌گوید در کمتر از یک سال آینده، ایمپلنت‌های نورالینک را در سر جایگذاری می‌کنند و کسانی که از بدو تولد مشکل بینایی داشتند، فراتر از انسان عادی می‌توانند ببینید و حتی قادر به دیدن طول موج‌هایی هستند که انسان قادر به دیدن‌شان نیست. توضیحات ماسک را می‌بینید و می‌شنوید.