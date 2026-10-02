بچهها این گربهه ایران ماست، مانع این گربهه صداوسیماست! + ویدیو
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سریال هشتاد و هفت متر به تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش عیاری، داستان یک شیوه معروف کلاهبرداری و تبعاتش است. علیرضا پوردورانی به همراه همسر، دو دختر و پسرش خانهای را از یک فروشنده به نام فرج ناصری خریداری میکنند؛ اما روز اسبابکشی متوجه میشوند که خانه به فرد دیگری به نام رجب خلیلی فروخته شدهاست. رجب به همراه پسر، همسر و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانیها به خانه رسیدهاند و وسایلشان را در خانه گذاشتهاند، اما با رسیدن خانواده پوردورانی، ماجرای کلاهبرداری مشخص میشود. علی دهکردی، فریبا کامران، مهران رجبی، شهین تسلیمی، فریده سپاه منصور، حسین سلیمانی، دیبا زاهدی، سعید پیردوست، مرحوم علی انصاریان، داریوش کاردان، محمد بحرانی و گروه بزرگی از این بازیگران در این سریال بازی کردند.
خاطره خوب سریال «روزگار قریب» باعث شد که وقتی سریال «87 متر» توسط کیانوش عیاری ساخته شد، بسیاری از مخاطبان چشم انتظار تماشای این سریال باشند و البته امیدوار به تکرار آن خاطره خوب و تماشای یک مجموعه تلویزیونی باکیفیت ولی افتاد مشکلها. هرچه میگذشت این سریال پیش نمیرفت و دورنمای نامشخصی برای نمایش سریال در تلویزیون وجود داشت. یک نوبت سریال تا پای پخش رفت و ظاهراً تعداد اندک قسمتهای آماده شده باعث شده بود مدیران ریسک پخشش را نپذیرند، چرا که نگران بودند بقیهها قسمت نرسند و سریال ناقص و با سکته زمانی پخش شود.
کجا باید تماشایش کنیم؟!
سریال هشتاد و هفت متر برای گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما در 40 قسمت 45 دقیقه ای در حال تولید بود و پرداخت قطره چکانی هزینهها به عیاری فشار شدیدی آورده بود و بدهی انباشتهای روی دوشش گذاشته بود. شاید همین موضوع تولید را طولانی کرد و به 31 ماه کشاند؛ به ویژه آنکه سیما فیلم به جای مدیریت توسط یک تهیه کننده یا کارگردانی باتجربه تولیدات داستانی، به یک مستندساز سپرده شده و این مجموعه از آن زمان تاکنون خروجی معناداری نداشته است. قاعدتاً درک متقابل یک مستندساز با یک تهیه کننده و کارگردان لزوماً اتفاق نمیافتد، کما اینکه بر سر این سریال رخ نداد و مشخص نیست اساساً این سریال به انتها رسیده یا باید بخشهای پایانیاش فیلمبرداری شود.
در سال 1400 حتی تریلر این فیلم پخش شد اما خبری از پخش سریال نشد و در نهایت مسئولان سیمافیلم در سال 1402 اعلام کردند برای پخش آخرین سریال کیانوش عیاری برنامهای ندارند و در پی توافق با پلتفرمها (شبکه نماش خانگی) برای پخش سریال «87 متر» هستند و در عین حال درباره علت چنین تصمیمی و اینکه با چه کیفیتی و از کدام پلتفرم پخش میشود، هیچ توضیحی ندادند. قاعدتاً سریالی با استانداردهای خاص پوشش و اجرای صداوسیما مشخص نیست برای کدام پلتفرم جذاب است و شاید تنها پلتفرم قابل پخش همان تلویبیون متعلق به صداوسیما باشد.
مانع این گربهه صداوسیماست!
کیانوش عیاری در دوران سخت پس از سکته مغزی به سر میبرد، با توجه به شرایط جسمیاش اثر و وسواسش در تولید، قاعدتاً معلوم نیست فیلم یا سریال دیگری بسازد و انرژیاش را صرف مراحل پس تولید این سریال کرده بود. اگرچه مهدی نقویان رئیس سیمافیلم مدعی شده بود مشکل این سریال این است که مسیر پایان سریال هنوز مشخص نیست و در واقع هنوز مجموعه در اختیار صداوسیما قرار نگرفته، اما عیاری در مصاحبهای از اشکالات عجیبی که صداوسیما به سریال وارد کرده، پرده برداشته است. یکی از اشکالاتی که عیاری میگوید به سریال وارد شده، نمایش گربههاست که میگوید ممیزان صداوسیما گفتهاند باید به کلی حذف شود!
بیشتر بخوانید: مردم از گناهان مهران رجبی خواهند گذشت!
عیاری میگوید گربه مشکل نجاست سگ را ندارد و در سطح کشور و شهرها هم بسیار پرتعداد حضور دارد و قصد دارد نزدیک پیمان جبلی رئیس صداوسیما برود و بابت این نوع سانسور اعتراض کند. این فیلمساز کهنسال شاید درنیافته که مشکل از همان پیمان جبلی و البته ایدئولوگ فعلی صداوسیما یعنی وحید جلیلی است که چنین ترکیبی را تا پایین چیدهاند و خروجیاش چنین میشود که گربهها مجوز نمایش در قاب تلویزیون نگیرند. شاید هم ممیزان از گربهها برداشت سیاسی کردهاند و در ذهنشان آهنگ داریوش اقبالی آمده که «بچهها این گربهه ایران ماست!»