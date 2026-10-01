بازگشت ورزشکاران متهم به تجاوز به ایران

در روزهایی که وضعیت آشفته فدراسیون دوومیدانی با ریاست احسان حدادی که آخرین نتیجه‌اش حذف قهرمان دوومیدانی ایران در بازیهای آسیایی 2026 به دلیل کفش ورزشیبه اوجش رسیده، حدادی در مصاحبه‌ای تایید کرد «ا. م» و «ا. ز» دو عضو تیم ملی دوومیدانی که در کره بازداشت شده و از اتهام تجاوز تبرعه شده بودند، به ایران بازمی‌گردند. حدادی درباره دو نفر دیگر از اعضای تیم ملی با نام‌های اختصاری «ح. ر» و «م. ک» به چهار سال زندان محکوم شده‌اند که پس از پشت سر گذاشتن دوره حبس خود آزاد خواهند شد، توضیح نداد. اظهارات قابل تامل احسان حدادی را می‌بینید و می‌شنوید.