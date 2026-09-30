عکس: مراسم یادبود حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی
دکتر مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه هشتم مهرماه 1405 با حضور در مدرسه عالی شهید مطهری، در مراسم بزرگداشت عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی شرکت کرد.
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