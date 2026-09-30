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کد خبر: ۱۳۹۶۷۴۲
بازدید: ۴۲۵

عکس: مراسم یادبود حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

دکتر مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه هشتم مهرماه 1405 با حضور در مدرسه عالی شهید مطهری، در مراسم بزرگداشت عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی شرکت کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مراسم یادبود آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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