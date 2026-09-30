En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۶۷۲۸
بازدید: ۱۱۱۶

عکس: پادشاه جدید اوگاندا؛ از اتاق خبر تا تاج و تخت

پس از مرگ پادشاه ۳۴ ساله «تورو» در ماه اوت، یک روزنامه‌نگار به عنوان جانشین او معرفی و تاج‌گذاری کرد. این در حالی است که ملکه مادر با ادعای وجود وارثی خردسال، مشروعیت این انتخاب را به چالش کشیده و موجی از بحث‌ها را در میان حامیان سلطنت به راه انداخته است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل اگاندا پادشاه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha