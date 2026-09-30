عکس: پادشاه جدید اوگاندا؛ از اتاق خبر تا تاج و تخت

پس از مرگ پادشاه ۳۴ ساله «تورو» در ماه اوت، یک روزنامه‌نگار به عنوان جانشین او معرفی و تاج‌گذاری کرد. این در حالی است که ملکه مادر با ادعای وجود وارثی خردسال، مشروعیت این انتخاب را به چالش کشیده و موجی از بحث‌ها را در میان حامیان سلطنت به راه انداخته است.