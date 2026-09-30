عکس: اعتصاب سراسری در آستانه انتخابات فرانسه

در حالی که تنها هفت ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ فرانسه باقی مانده، ارائه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ دولت با موجی از اعتراضات سراسری رو‌به‌رو شد. دانش‌آموزان، آتش‌نشانان و کارکنان بخش عمومی در اعتراض به طرح‌های ریاضتی و کاهش بودجه، با برگزاری تجمعات گسترده که به بازداشت بیش از ۴۴۰ نفر انجامید، نارضایتی عمیق خود را از دولت امانوئل ماکرون به نمایش گذاشتند.