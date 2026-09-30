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8 ویدیو از تلاش برای ساقط کردن هواپیمای فلای دبی حامل اسرائیلیها
رسانههای منطقه گزارش کردهاند یکی از خلبانان با اصالت عمانی هواپیمای مسافربری فلای دبی که حامل شهروندان رژیم صهونیستی که از فرودگاه دبی به فرودگاه بن گورین تل آویو میرفت، تلاش کرد این هواپیما را به زمین بکوبد اما خلبان دوم که یک اماراتی بود به همراه مسافران اسرائیلی مداخله کرده و مانع از این کار شدند. هواپیما در حالی که دمش احتمالاً به واسطه شدت شیرجه به سمت زمین شکسته، در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری داشت. مجموعه ویدیوها از لحظات تلاش برای زمین کوبیدن هواپیما و درگیری در کابین هواپیما بین دو خلبان و وضعیت زخمی کمک خلبان که ظاهراً توسط خلبان چاقو خورده را به همراه تصاویر پس از این حادثه میبینید. در ویدیوی آخر یکی از مسافران هواپیما در مصاحبه با کانال 15 اسرائیل مدعی میشود که «گروهی» به خلبان حمله کردهاند و با چاقو او را زدهاند. معلوم نیست این هواپیماربایی رخ داده یا دقیقاً بعد از اظهارات روز گذشته نتانیاهو یک عملیات پرچم دروغین برای رقم زدن یک یازده سپتامبر جدید بوده است.
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برچسبها:نبض خبر فلای دبی هواپیماربایی اسرائیل ویدیو
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