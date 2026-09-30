En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
آذربایجان
کد خبر:۱۳۹۶۶۸۸
کد خبر:۱۳۹۶۶۸۸
2027 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

تصاویر اخراج دختران با حجاب از مدرسه!

ویدیویی از مدرسه شماره شش در شهر سومقایت جمهوری آذربایجان که اخراج چند دانش‌آموز دختر از ساختمان مدرسه را نشان می‌دهد، به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در این تصاویر، دخترانی با حجاب مطابق با پوشش مذهبی اسلامی دیده می‌شوند که برخی از آنها در حال گریه هستند. رسانه‌های جمهوری آذربایجان گزارش دادند که این دانش‌آموزان به دلیل پوشیدن حجاب از حضور در کلاس‌های درس منع شده‌اند. انتشار این ویدئو یک هفته پس از آن صورت گرفت که هیئت وزیران جمهوری آذربایجان مقررات مربوط به لباس فرم مدارس را اصلاح کرد. بر اساس تصمیمی که 21 سپتامبر به تصویب رسید، دانش‌آموزان اجازه ندارند لباس‌هایی بپوشند که یکپارچگی لباس فرم تعیین‌شده مدرسه را بر هم بزند یا با اصل سکولاریسم در آموزش عمومی مطابقت نداشته باشد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر آذربایجان حجاب ویدیو دختر باحجاب جمهوری آذربایجان سکولاریسم لائیسیته
اخبار مرتبط
انتقال پیکر شاعر ایرانی از سوریه توسط آذربایجان!
ویدیوی جنجالی درباره لوندی با حجاب
برخورد خشن با تظاهرات کنندگان آذربایجان
حمله پناهیان به سازمان تبلیغات و صداوسیما
التماس زن آذربایجانی برای رفتگری در ایران!
آذربایجان به ایران الحاق نمی‌شود، چون اسرائیل کنار ماست!
واکنش مولف «تن‌تن و سندباد» به جسارت آذربایجان به فردوسی و ایران/همین‌فرهنگ بود که در جنگ ۱۲ روزه جواب داد
غارت نیم میلیارد دلاری ثروت آذربایجان توسط علی اف!
اگر مسئولین همت کنند حجاب را صادر هم می‌کنیم!
راه ندادن زن محجبه به مسجد به خاطر چادر!
ویدیوی دختر ایرانی برای بازگشت آذربایجان به خاک ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
15
7
پاسخ
شرم بر الهام علیف.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
8
پاسخ
قانون کشور باید رعایت کنن
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟