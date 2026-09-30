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تصاویر اخراج دختران با حجاب از مدرسه!
ویدیویی از مدرسه شماره شش در شهر سومقایت جمهوری آذربایجان که اخراج چند دانشآموز دختر از ساختمان مدرسه را نشان میدهد، بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در این تصاویر، دخترانی با حجاب مطابق با پوشش مذهبی اسلامی دیده میشوند که برخی از آنها در حال گریه هستند. رسانههای جمهوری آذربایجان گزارش دادند که این دانشآموزان به دلیل پوشیدن حجاب از حضور در کلاسهای درس منع شدهاند. انتشار این ویدئو یک هفته پس از آن صورت گرفت که هیئت وزیران جمهوری آذربایجان مقررات مربوط به لباس فرم مدارس را اصلاح کرد. بر اساس تصمیمی که 21 سپتامبر به تصویب رسید، دانشآموزان اجازه ندارند لباسهایی بپوشند که یکپارچگی لباس فرم تعیینشده مدرسه را بر هم بزند یا با اصل سکولاریسم در آموزش عمومی مطابقت نداشته باشد.
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