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کد خبر:۱۳۹۶۶۸۲
کد خبر:۱۳۹۶۶۸۲
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نبض خبر

اتفاق شگفت انگیز در جریان انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای

روایت جالب علیرضا زاکانی شهردار تهران از عنایت ویژه حضرت معصومه (س) در مسیر تشکیل جلسه خبرگان و انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به رهبری انقلاب را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علیرضا زاکانی آیت الله حسینی بوشهری انتخاب رهبر انقلاب مجلس خبرگان رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای حرم حضرت معصومه
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