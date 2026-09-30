نبض خبر
اتفاق شگفت انگیز در جریان انتخاب آیت الله مجتبی خامنهای
روایت جالب علیرضا زاکانی شهردار تهران از عنایت ویژه حضرت معصومه (س) در مسیر تشکیل جلسه خبرگان و انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به رهبری انقلاب را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر علیرضا زاکانی آیت الله حسینی بوشهری انتخاب رهبر انقلاب مجلس خبرگان رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای حرم حضرت معصومه
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