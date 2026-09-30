روایت جالب علیرضا زاکانی شهردار تهران از عنایت ویژه حضرت معصومه (س) در مسیر تشکیل جلسه خبرگان و انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به رهبری انقلاب را می‌بینید و می‌شنوید.