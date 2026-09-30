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فوت چهار نوزاد در بیمارستان شهرستان میبد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: علت فوت چهار نوزاد در بیمارستان شهرستان میبد در حال بررسی است و رسانه‌ها باید از هرگونه پیش‌داوری و قضاوت عجولانه خودداری کنند تا موضوع طبق روال قانونی بررسی شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۶۱
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نوزاد

به گزارش تابناک؛ دکتر علی زارع، افزود: در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان شهرستان میبد، تیم‌های تخصصی وارد بررسی موضوع شده‌اند و ارزیابی‌های اولیه انجام شده است. تمامی احتمالات، از جمله خطای پزشکی، تداخل دارویی، قطعی برق، وضعیت تجهیزات و نیروی انسانی، در حال بررسی است.

وی در مورد انتشار برخی مطالب در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها درباره فوت نوزادان در استان گفت: علت این امر که در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد رخ داده همچنان در دست بررسی است و تعیین قصور یا کوتاهی احتمالی بر عهده مراجع قانونی از جمله پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار تولد در استان یزد ثبت شد که از این تعداد حدود ۱۸۰ نوزاد به دلایل مختلف از جمله نارس بودن، مشکلات مادرزادی و …. فوت کردند.

وی ادامه داد: این تعداد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۰ مورد کاهش یافت و به دنبال این کاهش، وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی یزد به دلیل کاهش آمار مرگ نوزادان از این دانشگاه قدردانی کرد.

تعطیلی موقت بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان میبد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: از ۲۳ تیرماه امسال نخستین مورد فوت نوزاد در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد اتفاق افتاد و با توجه به موارد فوت نوزادان در این بیمارستان، موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه طی حدود ۲ ماه، چهار مورد فوت نوزاد در این مرکز درمانی گزارش شد موضوع برای دانشگاه علوم پزشکی نیز قابل قبول نبود، بنابراین بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان به منظور بررسی کامل موضوع از نظر فنی، تعطیل شد.

وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به این موارد مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: تیم‌های مختلفی از معاونت درمان، دفتر پرستاری، بازرسی دانشگاه و ریاست دانشگاه برای بررسی موضوع تشکیل شد؛ همچنین از وزارت بهداشت درخواست شد تیم کارشناسی خود را برای بررسی این موضوع به یزد اعزام کند.

بررسی عوامل مختلف درباره علت فوت نوزادان

وی گفت: حدود دو هفته قبل جلسه‌ای در دفتر ریاست دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه، دفتر پرستاری، مسئولان بیمارستان و تیم اجرایی بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد برگزار شد و فرایند فوت نوزادان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر اینکه فوت نوزاد می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی باشد، افزود: پرونده‌های مربوط به این موارد به صورت کارشناسی بررسی شد تا مشخص شود چه عواملی می‌تواند در وقوع این اتفاق نقش داشته باشد.

وی تصریح کرد: در این بررسی‌ها سناریو‌های مختلفی از جمله مشکلات انسانی، کمبود تجهیزات، مشکلات احتمالی ناشی از قطع و وصل برق و همچنین نقص احتمالی دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از احتمالاتی که مطرح شده، موضوع قطع و وصل برق است، اما این موضوع تنها در حد یک احتمال مطرح شده و همچنان در حال بررسی است و نمی‌توان آن را به عنوان علت قطعی فوت اعلام کرد.

تعیین علت قطعی مرگ در صلاحیت مراجع قانونی است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: یکی از نوزادان برای بررسی به پزشکی قانونی ارجاع شده و در زمان تشکیل جلسه بررسی نیز پاسخ پزشکی قانونی درباره علت فوت آماده نشده بود؛ بررسی فرایند‌های دانشگاه و اینکه آیا در روند ارائه خدمات درمانی مشکلی وجود داشته یا نیاز به اصلاح فرایندی هست، وظیفه دانشگاه علوم پزشکی است، اما تعیین علت قطعی مرگ، قصور یا تخلف بر عهده مراجع قانونی از جمله پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی است.

وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی در این مرحله تنها می‌تواند فرایند‌های درمانی و اجرایی را بررسی و در صورت وجود مشکل، نسبت به اصلاح آنها اقدام کند و اعلام علت قطعی فوت یا قصور احتمالی نیازمند نظر مراجع ذی‌صلاح است.

ادامه تعطیلی NICU و جایگزینی بیمارستان‌های معین

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار کرد: بخش NICU بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد همچنان تعطیل است و بررسی مسائل تجهیزاتی و استفاده از تجهیزات جدید در حال پیگیری است.

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فوت نوزاد بیمارستان nicu
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