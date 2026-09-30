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قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ به کانال ۲۵۴ هزار تومان رسیده است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۵۰
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5542 بازدید
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۲۰
قیمت دلار امروز

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر نوسانات قیمت قرار دارد. بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در بازار آزاد در ساعات ابتدایی معاملات به نرخ ۲۵۴ هزار تومان رسید.

در سوی دیگر معاملات، مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارقام متفاوتی را برای متقاضیان رسمی ثبت کرده است. بر این اساس، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز معادل ۱۷۲,۶۱۴ تومان و نرخ فروش حواله دلار آمریکا نیز ۱۷۴,۱۸۱ تومان تعیین شده است.

تصمیم مهم بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار

در راستای تحقق وعده همتی رئیس‌کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، این بانک برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز برنامه ریزی کرده است. 

بر همین اساس، فرآیند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد.

فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی 

در این عرضه تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.

 

 

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قیمت دلار خرید دلار بازار ارز نرخ حواله دلار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
اصغر درجبهه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
4
34
پاسخ
اگر هزار میلیارد دلار هم بفروشید،بازهم نمی‌تونید قیمت دلار رابیارید پائین ،مشکل از جای دیگه هستش
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
عمو همتی ( ناصر نوسان ) شروع کرده دوباره کارهای تکراری سال ۹۷ خود را
بورسی ها اماده ریزش باشید با کارهای محیر العقول عمو ناصر و دوستانش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
داداش قیمتو خودش بالا میبره این کارها نمایشه مشکل از جای دیگر نیست مشکل دقیقا از همین جاست یعنی بانک مرکزی و دولت سوم روحانی و فردی بی اطلاع از اقتصاد به نام مسعود پزشکیان که ادای آدمهای خاکی و ساده را درمیاره ولی خوب میدونه داره چیکار میکنه
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اقدامات وحشتناک نوسانگیری اقای همتی در ابان ۹۷ را مطالعه کنید مو به تن تان سیخ میشود
ان زمان دلار تا ۱۹۰۰۰ تومان هم بالا رفت و یک دفعه ایشان بعد از شروع تحریمهای نفتی و خودرویی ترامپ بعد از خروج از برجام که از ۱۵ ابان ۹۷ شروع میشد با خبرنگاران همسوی خودش ناگهان دلار را ۵۰ درصد اورد پایین و روی ۱۱۰۰۰ -۱۰۰۰۰تومان اورد و تمام فعالان بازار را متضرر کرد و نیشخند میزدند که عادی است چیزی نیست
در اصل کیک اقتصاد ایران را ان زمان به دو نیم تقسیم‌کرد و عده ای خاص توانستند ارز نصف قیمت دستوری را از کف بازار جمع کنند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
25
پاسخ
۱ میلیارد دلار ،دلار کاغذی!!!!
به دارو اختصاص دهید نه اینکه مولتی میلیاردرها تمام کارمندانشان را به خط کنند و با کارتهای ملی شان ارز کف بازار را جمع کنند
تاسف دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
1
22
پاسخ
پس دلار را بالا بردند تا گران به مردم بفروشند. امان از آقای نوسان گیر ...
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
و مابه تفاوت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه را دراورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
ناصر نوسان هستم پدر علم نوسان گیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
1
25
پاسخ
اگر این قدر دلار دارید، چرا نسبت به واردات دارو که جان مردم را به خطر انداخته، اقدام نمی کنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
همتی خدای خالی بندی و نوسانگیری از گرده بازار است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
21
پاسخ
کلا واحد پولی کشور را به دلار تغییر دهید بهتر نیست؟
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
12
پاسخ
بهترین و موثرترین روش برای کاهش نرخ دلار، انحلال کامل بانک مرکزی و یا حداقل تعطیلی آن و به خانه فرستادن تمام پرسنل آن از صدر تا ذیل، از رییس کل تا آبدارچی این ساختمان عریض و طویل است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
2
8
پاسخ
دولت عمدا این کار رو میکنه که دلار رو گرون بفروشه
صفهای صرافیها عین نذری شدن برای دریافت دلار کارت ملی
بانکها هم نگو که کارمندای مسول ارزی جیبشون پر از رشوه هست
ازبس رشوه وپورسانت میگیرن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
كافر همه را به كيش خويش پندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
10
پاسخ
یکم زود نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
ناصر نوسان تا یک میلیون میره بعدش چهارتا صفر حذف میکنن و صورت مساله پاک میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
3
پاسخ
من الان از بانک ملت سوال کردم ،نرخ دلار رو گفت۲۵۷ تومن!!گرونتر از بازاره چجوری با این کار میخان نرخ رو پایین بیارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
پاندول انقد نوسان نمیده ناصر نوسان
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