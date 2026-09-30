قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر نوسانات قیمت قرار دارد. بر اساس گزارشهای میدانی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در بازار آزاد در ساعات ابتدایی معاملات به نرخ ۲۵۴ هزار تومان رسید.
در سوی دیگر معاملات، مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارقام متفاوتی را برای متقاضیان رسمی ثبت کرده است. بر این اساس، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز معادل ۱۷۲,۶۱۴ تومان و نرخ فروش حواله دلار آمریکا نیز ۱۷۴,۱۸۱ تومان تعیین شده است.
تصمیم مهم بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار
در راستای تحقق وعده همتی رئیسکل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، این بانک برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز برنامه ریزی کرده است.
بر همین اساس، فرآیند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافیهای بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد.
فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی
در این عرضه تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
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ان زمان دلار تا ۱۹۰۰۰ تومان هم بالا رفت و یک دفعه ایشان بعد از شروع تحریمهای نفتی و خودرویی ترامپ بعد از خروج از برجام که از ۱۵ ابان ۹۷ شروع میشد با خبرنگاران همسوی خودش ناگهان دلار را ۵۰ درصد اورد پایین و روی ۱۱۰۰۰ -۱۰۰۰۰تومان اورد و تمام فعالان بازار را متضرر کرد و نیشخند میزدند که عادی است چیزی نیست
در اصل کیک اقتصاد ایران را ان زمان به دو نیم تقسیمکرد و عده ای خاص توانستند ارز نصف قیمت دستوری را از کف بازار جمع کنند
به دارو اختصاص دهید نه اینکه مولتی میلیاردرها تمام کارمندانشان را به خط کنند و با کارتهای ملی شان ارز کف بازار را جمع کنند
تاسف دارد
صفهای صرافیها عین نذری شدن برای دریافت دلار کارت ملی
بانکها هم نگو که کارمندای مسول ارزی جیبشون پر از رشوه هست
ازبس رشوه وپورسانت میگیرن