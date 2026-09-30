عکس: «آلامان اولاک»؛ بازی سنتی اسبسواران قرقیزستان
«آلامان اولاک» فراتر از یک بازی ساده، نمایشی از مهارت، قدرت و جسارت سوارکاران قرقیز است. این رقابت تودهای و خشن که در جنوب قرقیزستان محبوبیت زیادی دارد، میدانی است که در آن سوارکاران برای کسب اعتبار و جوایز ارزنده، برای تصاحب لاشه بز یا گوساله و رساندن آن به مقصد با یکدیگر به نبرد میپردازند.
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برچسبها:عکس بین الملل آلامان اولاک قرقیزستان سوارکاران قرقیز
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