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کد خبر: ۱۳۹۶۶۴۵
بازدید: ۱۳۳۷
نظرات: ۱

عکس: «آلامان اولاک»؛ بازی سنتی اسب‌سواران قرقیزستان

«آلامان اولاک» فراتر از یک بازی ساده، نمایشی از مهارت، قدرت و جسارت سوارکاران قرقیز است. این رقابت توده‌ای و خشن که در جنوب قرقیزستان محبوبیت زیادی دارد، میدانی است که در آن سوارکاران برای کسب اعتبار و جوایز ارزنده، برای تصاحب لاشه بز یا گوساله و رساندن آن به مقصد با یکدیگر به نبرد می‌پردازند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل آلامان اولاک قرقیزستان سوارکاران قرقیز
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
زندگیو طراوت از چهره ها میباره. خوش به حالشان. من الان 45 سالمه عین ... کار میکنم و کار میکنم و کار میکنم. صبح میام شرکت خودم و تا شب هستم . با اینکه کار خودم هست اصلا از کار و زندگی لذت نمیبرم.
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