عکس: «آلامان اولاک»؛ بازی سنتی اسب‌سواران قرقیزستان

«آلامان اولاک» فراتر از یک بازی ساده، نمایشی از مهارت، قدرت و جسارت سوارکاران قرقیز است. این رقابت توده‌ای و خشن که در جنوب قرقیزستان محبوبیت زیادی دارد، میدانی است که در آن سوارکاران برای کسب اعتبار و جوایز ارزنده، برای تصاحب لاشه بز یا گوساله و رساندن آن به مقصد با یکدیگر به نبرد می‌پردازند.