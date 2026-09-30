متا نسخه مدرسهای اینستاگرام را گسترش داد
به گزارش تابناک، متا اعلام کرد ویژگیهای جدیدی به برنامه شراکت مدرسه در آمریکا اضافه میکند.
شرکت متا با گسترش ابزارهای در اختیار مدارس و دانشآموزان، تلاشهای خود را برای حفاظت بیشتر از نوجوانان در فضای آنلاین افزایش داده است.
این شرکت فناوری اعلام کرد حدود ۱۷ هزار مدرسه تا به امروز به این طرح پیوستهاند و مشغول توسعه یک هاب متمرکز جدید برای حسابهای مرتبط با مدارس است.
این اقدام در حالی انجام میشود که متا با سختگیریهای فزاینده درباره تاثیرات پلتفرمش بر کاربران جوان روبهرو است. شرکت مادر اینستاگرام برای تسویه شکایات ایالتهای آمریکا مبنی برآنکه پلتفرم هایش را برای معتاد کردن جوان ساخته، در ماه آگوست توافق کرد ۱۸میلیارد دلار طی دهه آینده غرامت بدهد و محدودیتهای سختگیرانه تری بر استفاده نوجوانان از فیس بوک و اینستاگرام وضع کند.
حسابهای دانش آموزان تایید شده در مدارسی که در طرح متا شرکت میکنند قادر به دسترسی به ویژگیهای جدید از جمله مخزنی از گروهها و تیم ها، داستانهای مخصوص مدارس و اعلامیهها خواهد بود.
این شرکت همچنین ویژگیهای جدید کانالها و یادداشتها را برای مدارس احراز هویت شده، معرفی میکند تا آنها بتوانند با دانش آموزان، والدین و اجتماع وسیعتر مدارس ارتباط برقرار کنند.
منبع: مهر