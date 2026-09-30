تعلیق ۲ شرکت مسافربری پس از ۲ تصادف مرگبار اتوبوس
به گزارش تابناک؛ ۲ حادثه تصادف منجر به تعلیق ۲ شرکت مسافربری شد.
سرهنگ محبی با اشاره به اقدام فوری پلیس در برخورد با شرکتهای مسافربری متخلف اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این ۲ حادثه و با احراز تخلفات و قصور مؤثر در بررسیهای کارشناسی، فعالیت ۲ شرکت مسافربری متخلف به حالت تعلیق درآمد و این شرکتها تا تعیین تکلیف نهایی، حق ادامه فعالیت و صدور صورت وضعیت مسافری را ندارند.
وی افزود: پرونده این ۲ شرکت برای تعیین تکلیف نهایی و بررسی میزان و مدت محرومیت از فعالیت، در کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری و حملونقل جادهای مطرح خواهد شد و تصمیمگیری در این خصوص بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام میشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: عوامل و اشخاصی که در جریان بررسیهای کارشناسی، مسئولیت و قصور آنها در این ۲ حادثه احراز شده است، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
محبی تأکید کرد: پلیس راه در برخورد با رانندگان ناوگان حملونقل عمومی مسافری که با ارتکاب تخلفات و انجام حرکات مخاطرهآمیز ایمنی مسافران را به خطر میاندازند و همچنین شرکتهای حملونقل مسافری که الزامات قانونی و ایمنی را رعایت نمیکنند، مطابق قانون و بدون اغماض اقدام خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان و سلامت مردم، خط قرمز پلیس است و هرگونه قصور، سهلانگاری یا تخلفی که ایمنی و جان مسافران ناوگان حملونقل عمومی را تهدید کند، با واکنش قانونی و قاطع پلیس مواجه خواهد شد.
منبع: ایسنا