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تعلیق ۲ شرکت مسافربری پس از ۲ تصادف مرگبار اتوبوس

۲ شرکت مسافربری پس از احراز قصور مؤثر در دو حادثه مرگبار اتوبوس در استان مرکزی و خراسان جنوبی به حالت تعلیق درآمد. پرونده این شرکت‌ها برای تعیین میزان و مدت محرومیت از فعالیت به کمیسیون ماده ۱۲ ارجاع شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۳۹
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اتوبوس

به گزارش تابناک؛ ۲ حادثه تصادف منجر به تعلیق ۲ شرکت مسافربری شد.

سرهنگ محبی با اشاره به اقدام فوری پلیس در برخورد با شرکت‌های مسافربری متخلف اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این ۲ حادثه و با احراز تخلفات و قصور مؤثر در بررسی‌های کارشناسی، فعالیت ۲ شرکت مسافربری متخلف به حالت تعلیق درآمد و این شرکت‌ها تا تعیین تکلیف نهایی، حق ادامه فعالیت و صدور صورت‌ وضعیت مسافری را ندارند.

وی افزود: پرونده این ۲ شرکت برای تعیین تکلیف نهایی و بررسی میزان و مدت محرومیت از فعالیت، در کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مطرح خواهد شد و تصمیم‌گیری در این خصوص بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: عوامل و اشخاصی که در جریان بررسی‌های کارشناسی، مسئولیت و قصور آنها در این ۲ حادثه احراز شده است، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

محبی تأکید کرد: پلیس راه در برخورد با رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری که با ارتکاب تخلفات و انجام حرکات مخاطره‌آمیز ایمنی مسافران را به خطر می‌اندازند و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری که الزامات قانونی و ایمنی را رعایت نمی‌کنند، مطابق قانون و بدون اغماض اقدام خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان و سلامت مردم، خط قرمز پلیس است و هرگونه قصور، سهل‌انگاری یا تخلفی که ایمنی و جان مسافران ناوگان حمل‌ونقل عمومی را تهدید کند، با واکنش قانونی و قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

منبع: ایسنا

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اتوبوس تعلیق تصادف مرگبار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
عزیز،ماشین قدیمی،لاستیک گران و بی کیفیت،جاده داغون،راننده تحت فشار گرانی و...،نبود علائم رانندگی و چراغ در بزرگراه و....واقعا فقط مشکل شرکته؟؟
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