شگرد عجیب زنان سارق در اتوبوسهای مشهد
به گزارش تابناک؛ به دنبال افزایش پروندههای کیف زنی وسرقت گوشی درون اتوبوسهای شهری، جلسه تحلیلی جرم به فرماندهی سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری امام رضا (ع))برگزارشد و موضوع سرقتهای مذکور درحالی مورد واکاوی قرارگرفت که بررسیها نشان داد حتی زمانی که مالباخته خیلی سریع متوجه دستبرد به کیف و یا سرقت گوشی شد؛ هیچ سرنخی ازسارق یا سارقان به دست نیامده است واموالی هم ازافراد مظنون درون اتوبوس کشف نمیشود! این موضوع به فرضیه همکاری برخی ازاعضای باند با سارقان درون اتوبوس قوت بخشید چرا که رئیس کلانتری قبلا با شگردی مشابه درپروندههای سرقت روبروشده بود به همین خاطر رسیدگی به ماجرای سرقتهای درون اتوبوسهای شهری به دوگروه ازافسران زبده دایره تجسس ونیروهای گشت نامحسوس سپرده شد و آنها عملیات هماهنگی را برای به دام انداختن کیف زنهای حرفهای آغازکردند.
طولی نکشید که سرقتی با شگرد عجیب سارقان درمیدان بسیج مشهد اتفاق افتاد واین ماجرا هنگامی لورفت که زن جوانی ازایستگاه میدان بیت المقدس (فلکه آب) سواراتوبوس بی آرتی شد، اما درایستگاه میدان بسیج (فلکه برق) فهمیدکه گوشی تلفنش مورد دستبرد قرارگرفته است و با فریاداز مسافران کمک خواست. این مالباخته جوان درحالی به پیرزنی که به طرزمشکوکی دراطرافش پرسه میزد مشکوک شدکه هیچ کدام از مسافران نمیتوانستند این موضوع را باورکنند و همه پیرزن مظلوم را حمایت میکردند که اصلا گوشی تلفن ندارد! ...
هنوزمسافران اتوبوس به دنبال سارق یا سارقان بودند که نیروهای گشت نامحسوس کلانتری امام رضا (ع) از راه رسیدند ودرحالی به بررسی موضوع سرقت پرداختندکه دختری جوان را هم درفاصله نزدیک ایستگاه اتوبوس دستگیرکردند، اما عوامل انتظامی یقین داشتندکه گوشی سرقتی را ازافراد مظنون کشف نخواهندکرد به همین خاطرمنتظر عملیات گروه گشت موتوری به سرپرستی استوار «سراب» ماندند و دوزن مظنون را با پرسشهای تخصصی سرگرم کردند. ازسوی دیگرنیروهای گشت به تعقیب جوان موتورسواری درآن سوی خیابان شهید حنایی پرداختند که کیف مشکی رنگی را به همراه داشت. موتورسوارمذکورکه متوجه نیروهای انتظامی شده بود کیف را به وسط خیابان پرت کرد وگاز موتورسیکلت را فشرد، اما مردان قانون که درجلسه کارشناسی جرم همه ابعاد وزوایای فراراحتمالی سارقان را بررسی کرده بودند و منطقه را درمحاصره داشتند خیلی زود مسیرفرار جوان موتورسوار را سدکردند و اورا به دام انداختند. ازدرون کیف مشکی تعدادی گوشی سرقتی کشف شد که یکی ازآنها متعلق به مالباخته درون اتوبوس بود. به همین دلیل ارتباط بین موتورسوار و دو زن مظنون قوت گرفت وآنها نیزبا دستورمستقیم سرگرد سبکبار به مقر انتظامی هدایت شدند. در بررسیهای تخصصی مشخص شد که پیرزن سابقه دارسرکرده باند سرقت است وخود را هم با نام جعلی به نیروهای انتظامی معرفی کرده بود. دخترجوانی هم که درایستگاه اتوبوس دستگیر شد در واقع دختر پیرزن مذکور بود و آنها با شگرد عجیبی سرقت میکردند. کنکاشهای فنی پلیس درباره شگرد اعضای این باند نشان داد پیرزن پس ازشناسایی طعمههایی که مراقب کیف خود نبودند دراطراف او قرارمی گرفت وپس از سرقت گوشی یا کیف پول و اشیای با ارزش از درون کیف طعمه، بلافاصله آن را به دست دخترجوان میداد که درپشت سروی قرارمی گرفت. دختر مذکورهم دراولین ایستگاه آن را به مرد موتورسواری میسپردکه اتوبوس را تعقیب میکرد ودر هرایستگاه مقابل در ورود وخروج بانوان میایستاد. گاهی نیزدختر مذکوردرصورت احساس وضعیت خطر، ازاتوبوس پیاده میشد تا کسی به وی مشکوک نشود و بدین ترتیب هیچ گاه مالباختگان نمیتوانستند گوشی تلفن خود را دردست مسافران مشکوک پیدا کنند! ...
بنابراین گزارش، با کشف تعدادی اسکناسهای کشورهای عربی نیز مشخص شد آنها به اموال گردشگران خارجی هم دستبرد زدهاند که تحقیقات دراین باره همچنان ادامه دارد.