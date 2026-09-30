گاف عجیب چهره نزدیک به سعید جلیلی

در بخشی از مناظره فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران و ناصر هادیان استاد دیگر همین دانشگاه منتشر شده، هادیان به فواد ایزدی این اتهام را می‌زند که نظریاتش ابطال پذیر نیست و فواد ایزدی نیز تاکید می‌کند هیچ کدام از نظراتش باطل نشده است! هادیان که متوجه می‌شود ایزدی متوجه مفهوم ابطال پذیری نشده، به ساده ترین شکل این موضوع که به دانشجویان ترم پایین برای روش تحقیق در هر دانشگاهی آموزش داده می‌شود را توضیح می‌دهد! ابطال‌پذیری | Falsifiability یا Refutability بر این مبنا است که فرضیه علمی دارای یک یا چند گزاره است که در صورت ابطال این گزاره‌ها، فرضیه زیرسوال می‌رود و چنانچه بخواهیم فرضیه‌ای را جزء معرفت علمی محسوب کنیم باید ابطال‌پذیر باشد. مغالطه ادعای ابطال‌ناپذیر زمانی روی می‌دهد که فردی ادعایی مطرح کند که اثبات غلط بودن آن غیر ممکن است. به عبارت دیگر بیان یک ادعا و اصرار بر درستی آن در حالی که امکان نشان دادن نادرستی آن با آزمایش یا مشاهده وجود ندارد. بیان ادعای ابطال‌ناپذیر راهی است برای ترک مسیر منطقی در بحث و گفتگو. این ادعاها معمولا بر مبنای اعتقاد و ایمان بیان می‌شوند. بسیاری از نظریه‌های توطئه بر ادعاهای ابطال‌ناپذیر بنا شده‌اند. همه ادعاهای ابطال‌ناپذیر مغالطه نیستند. زمانی یک ادعا مغالطه است که بر درستی یا نادرستی آن اصرار داشته باشیم. این بخش تکان دهنده را می‌بینید و می‌شنوید.