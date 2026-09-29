شب ملتهب ایران و امارات در سازمان ملل را ببینید

48 ساعت پس از رسانه‌ای شدن سفر مقامات عالی اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی، خلیفه بن شاهین المرر وزیر دولت در وزارت خارجه امارات در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اظهارات گستاخانه ادعا کرد: «با ادامه اشغال جزایر سه گانه متعلق به امارات متحده عربی یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، جزایری، ما همچنان بر ادامه مطالبات خود برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز تاکید داریم...» که با پاسخ قاطع نماینده ایران در سازمان ملل مواجه شد و تاکید کرد این جزایر جزو ایران است و خلیج فارس نیز نام رسمی است. در مقابل نماینده امارات همان اظهارات وزیر اماراتی را دوباره تکرار کرد: «...تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، جزایری هستند که بخشی از امارات محسوب می‌شوند و تحت اشغال ایران قرار دارند... این سرزمین اشغال شده است و نباید تحت اشغال ایران باشد!...» این مواضع خطرناک در کنار انتشار ویدیویی از امارات مبنی بر اشغال یک منطقه توسط نظامیان این کشور که چندی پیش رخ داد، بوی تحریک امارات برای ماجراجویی و گرفتار کردن این شیخ نشین به شدت آسیب پذیر توسط اسرائیل را می‌دهد. شب ملتهب سازمان ملل را می‌بینید.