سردار رمضان شریف با تأکید بر نقش راهبردی مرحوم سردار حاجی محمدزاده بنیانگذار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در حفظ تاریخ حیات ملت ایران در دفاع مقدس اول گفت: او مبدع و موسس شبکه راویان جنگ بود که تجربه‌ای بی‌نظیر در تراز سرمایه ای راهبردی برای کشور و نیروهای مسلح ایران در مواجهه با جنگ‌های جدید در بستر تاریخ به ودیعت نهاد.

به گزارش تابناک، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس این مرکز، با خانواده معظم مرحوم سردار حاج ابراهیم حاجی‌محمدزاده، از مبارزان خط مقدم انقلاب و پیشگامان ساختار تاریخ­نگاری و روایتگری دفاع مقدس، دیدار و به یادآوری و تجلیل از خدمات کم نظیر ایشان برای نیروهای مسلح و حوزه نظامی کشور پرداخت.

سردار شریف در این دیدار با اشاره به جایگاه والای مرحوم حاجی‌محمدزاده در دوران مبارزات علیه رژیم ستمشاهی و نقش کلیدی ایشان به عنوان نخستین مسئول دفتر سیاسی سپاه، بر اهمیت ویژه‌ی اقدامات ایشان در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله تأکید کرد و گفت: مرحوم حاجی‌محمدزاده فردی بود که با دوراندیشی خود، بنیان‌گذاری شبکه راویان دفاع مقدس و دفتر مطالعات جنگ که بعدها مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نام گرفت، بود، را رقم زد.

وی افزود: یکی از برجسته‌ترین اقدامات ایشان، نقش راهبردی در تشکیل “شبکه راویان” در طول هشت سال دفاع مقدس بود. ایشان در کنار فرماندهان این دوران، تلاش بی‌وقفه کرد تا حوادث، رخدادها و روایت‌های جنگ تحمیلی استکبار جهانی علیه ایران را با به کارگیری آموزش جمعی از راویان و استقرار و همراهی آنان با فرماندهان ثبت و ضبط کنند، این اقدام، در واقع پی‌ریزی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اولیه لازم برای تاریخ‌نگاری دفاع مقدس بود.

مشاور فرمانده کل سپاه، مرحوم سردار محمدزاده را مبدع و موسس شبکه راویان جنگ معرفی و تأکید کرد: وی تجربه‌ای بی‌نظیر در تراز سرمایه ای راهبردی برای کشور و نیروهای مسلح ایران در مواجهه با جنگ‌های جدید در بستر تاریخ به ودیعت نهاد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با مقایسه تجربه‌ی ایران با سایر کشورها، در حوزه ثبت و ضبط رویدادها و تاریخ نگاری جنگ خاطر نشان کرد: آنچه ما امروز در اختیار داریم، تجربه‌ای است که در کشورهایی که درگیر جنگ‌های متعدد بوده‌اند، دیده نمی‌شود. این تلاش‌ها منجر به خلق یک سرمایه راهبردی و گنجینه‌ای عظیم و ماندگار شده است؛ گنجینه‌ای که در شرایط سخت، بحرانی و حتی در مواجهه با میدان‌های “دفاع مقدس دوم و سوم” که امروز با آن روبرو هستیم، راهگشا و هدایتگر است.

در ادامه، سردار شریف با بازخوانی ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مرحوم حاجی‌محمدزاده تصریح کرد: مرحوم محمدزاده ر حافظه تاریخی پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس را الگویی از ترکیب «روحیه جهادی» و «مدیریت مدرن و متناسب با مقتضیات دوره خود» به شمار می­‌رود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مرحوم محمدزاده و تربیت یافتگان او در عرصه ثبت و روایتگری جنگ تحمیلی ۸ ساله، آنان را چراغ‌های هدایتگر نهادها و علاقمندان به این حوزه در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران خواند و اظهار داشت: مرحوم حاجی‌محمدزاده شخصیتی بود سرشار از ایمان، اخلاص، همت و جدیت در عمل؛ ایشان همواره میان “عمل انقلابی و جهادی” و “عقلانیت سازمانی و دوراندیشی” پیوندی ناگسستنی برقرار می‌کرد که در فعالیت‌های ایشان به وضوح نمایان بود.

در بخش دیگری از این دیدار، همسر و فرزندان مرحوم حاجی‌محمدزاده با بازگویی خاطراتی از زندگی ایشان، از ویژگی‌های انسانی و معنوی وی سخن گفتند و با اشاره به نمونه‌های بارز اخلاق و اخلاص ایشان در زندگی روزمره، تأکید کردند: روحیه خدمتگزار و تعهد ایشان به اصول انقلاب، نه تنها در عرصه‌های سیاسی و نظامی، بلکه در تمامی لحظات زندگی شخصی نیز همواره همراه ایشان بوده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه