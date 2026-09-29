نبض خبر
در شبکه خبر: شاه سیاست مستقل ملی در پیش گرفت!
ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران در شبکه خبر گفت ترامپ با ایران مستقل مشکل دارد و حتی از حکومت (محمدرضا) شاه هم کینه دارد. او در این زمینه تاکید کرد: «آمریکاییها دو سه سال آخر شاه را هم نمیپذیرند. چون شاه سیاست وابستگی به ایالات متحده را به سیاست مستقل ملی تبدیل کرد. حرفهایش به آمریکایی این بود که شما باید منطقه را عاری از سلاحهای هستهای کنید. سیاستش نسبت به اسرائیل، سیاست انتقادی شدید بود و به هر ترتیب فضایی که وجود داشت بازتولید شد و تبدیل به یک مقاومت پردامنه شد که ترامپ میگوید 51 سال است ایران به یک بازیگر بد تبدیل شده...» روایت متقی را میبینید و میشنوید.
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