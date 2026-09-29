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شروط عجیب آمریکا برای حضور هیئت ایرانی در نیویورک

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه آمریکایی‌ها برای حضور هیئت ایرانی شروط عجیب و غریبی تعیین کرده بودند، گفت: از جمله اینکه اعلام کرده بودند هیئت ایرانی باید برای مصاحبه به سوئیس بروند و ویزای آنان در آن زمان صادر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۱۳
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حاجی میرزایی

به گزارش تابنکا، محسن حاجی میرزایی رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری در گفت‌وگویی تلویزیونی با تاکید بر اینکه سفر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به نیویورک موافقان و مخالفان جدی داشت، یادآور شد: حتی پس از اینکه برای عزیمت تصمیم گرفتیم، بسیاری از آقایان تماس می‌گرفتند و ما را نسبت به این سفر تحذیر می‌دادند. رئیس‌جمهوری هم دستور داد گروهی از صاحب‌نظران و کارشناسان مرتبط جمع شوند و در این باره مشورت بدهند، این گروه با حضور شخص او تشکیل جلسه داد و در نهایت تصمیم به انجام سفر گرفته شد.

وی ادامه داد: مهمترین دلیل و استدلال این بود که قطعا رئیس‌جمهوری آمریکا و نتانیاهو و درباره ایران حرف می‌زدند و ما باید حضور پیدا می‌کردیم تا مواضع ایران را تبیین کنیم و توضیح دهیم. اگر در چنین عرصه بین‌المللی حضور نداشتیم، روایت یکسویه‌ای در مهمترین تریبون جهانی شکل می‌گرفت.

حاجی‌میرزایی تاکید کرد: سازمان ملل جایگاه مهمی برای تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران بود و آمریکا نمی‌خواست ما در این سفر شرکت کنیم و سنگ‌اندازی بسیار کرد.

شروط عجیب آمریکا برای حضور هیئت ایرانی

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه آمریکایی‌ها برای حضور هیئت ایرانی شروط عجیب و غریبی تعیین کرده بودند، گفت: از جمله اینکه اعلام کرده بودند هیئت ایرانی باید برای مصاحبه به سوئیس بروند و ویزای آنان در آن زمان صادر خواهد شد. ما این موضوع را نپذیرفتیم و گفتیم اگر قرار است شرایط به این صورت باشد، ما کسی را نمی‌فرستیم و سفر نیز انجام نخواهد شد که آنان مجبور شدند از این شرط خود عدول کنند و اعلام کردند اسامی را ارسال کنید تا ویزاها صادر شود. با این حال، ویزاها را تا دو شب قبل از سفر ارسال نکردند و ما آن زمان مطمئن نبودیم ویزاها صادر خواهند شد.

وی یادآور شد: آنان همچنین آگاهانه تمام تیم رسانه‌ای و ارتباطی ما را حذف کرده بودند و به هیچ‌یک از اعضای این تیم ویزا نداده بودند. پیش از سفر، به رئیس صداوسیما گفتم ما بدون تیم خبری به این سفر می‌رویم و باید ظرفیت‌های خود را در آنجا فعال کنید که گفتند ظرفیت ما بسیار محدود است و تنها یک دوربین و یک نفر در آنجا حضور دارند و من گفتم هر ظرفیتی می‌توانید به کار بگیرید تا پیام این سفر به‌درستی و به‌خوبی منتقل شود که از صداوسیما قدردانی می‌کنم.

حاجی میرزایی اظهار کرد: چهار متن برای سخنرانی رئیس‌جمهوری آماده شده بود که نظرات دستگاه‌های مختلف را بر آن گنجانده بودیم و این متن‌ها را به رئیس‌جمهوری ارائه کردیم که یکی را بیشتر پسندید و قرار شد همان متن مبنا قرار گیرد و اصلاحات مربوط به سایر متن‌ها روی آن اعمال شود.

وی تصریح کرد: مجدد متن‌ها را در اختیار رئیس‌جمهوری قرار دادم که خواند و هرجا مورد نظرش بود اصلاح کرد. وقتی اظهارات عجیب‌وغریب ترامپ در سازمان ملل مطرح شد، اعتقاد رئیس‌جمهوری این بود به نطق ترامپ واکنشی جدی و مؤثر داشته باشیم. تصاویر مختلفی را همراه خودمان برده بودیم و رئیس‌جمهوری پس از اینکه متن را خواند، متناسب با متن، انتخاب کرد چه تصاویری در آنجا نمایش دهد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: آمریکا از تمام ترفندها برای اینکه صدای ایران به گوش جهانیان نرسد استفاده کرد اما سخنرانی رئیس‌جمهوری در حالت جنگ، پیام خیلی خوب و روشنی داشت.

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حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور مسعود پزشکیان نیویورک سازمان ملل سخنرانی آمریکا
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