شروط عجیب آمریکا برای حضور هیئت ایرانی در نیویورک
به گزارش تابنکا، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیسجمهوری در گفتوگویی تلویزیونی با تاکید بر اینکه سفر مسعود پزشکیان رئیسجمهور به نیویورک موافقان و مخالفان جدی داشت، یادآور شد: حتی پس از اینکه برای عزیمت تصمیم گرفتیم، بسیاری از آقایان تماس میگرفتند و ما را نسبت به این سفر تحذیر میدادند. رئیسجمهوری هم دستور داد گروهی از صاحبنظران و کارشناسان مرتبط جمع شوند و در این باره مشورت بدهند، این گروه با حضور شخص او تشکیل جلسه داد و در نهایت تصمیم به انجام سفر گرفته شد.
وی ادامه داد: مهمترین دلیل و استدلال این بود که قطعا رئیسجمهوری آمریکا و نتانیاهو و درباره ایران حرف میزدند و ما باید حضور پیدا میکردیم تا مواضع ایران را تبیین کنیم و توضیح دهیم. اگر در چنین عرصه بینالمللی حضور نداشتیم، روایت یکسویهای در مهمترین تریبون جهانی شکل میگرفت.
حاجیمیرزایی تاکید کرد: سازمان ملل جایگاه مهمی برای تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران بود و آمریکا نمیخواست ما در این سفر شرکت کنیم و سنگاندازی بسیار کرد.
شروط عجیب آمریکا برای حضور هیئت ایرانی
رئیس دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه آمریکاییها برای حضور هیئت ایرانی شروط عجیب و غریبی تعیین کرده بودند، گفت: از جمله اینکه اعلام کرده بودند هیئت ایرانی باید برای مصاحبه به سوئیس بروند و ویزای آنان در آن زمان صادر خواهد شد. ما این موضوع را نپذیرفتیم و گفتیم اگر قرار است شرایط به این صورت باشد، ما کسی را نمیفرستیم و سفر نیز انجام نخواهد شد که آنان مجبور شدند از این شرط خود عدول کنند و اعلام کردند اسامی را ارسال کنید تا ویزاها صادر شود. با این حال، ویزاها را تا دو شب قبل از سفر ارسال نکردند و ما آن زمان مطمئن نبودیم ویزاها صادر خواهند شد.
وی یادآور شد: آنان همچنین آگاهانه تمام تیم رسانهای و ارتباطی ما را حذف کرده بودند و به هیچیک از اعضای این تیم ویزا نداده بودند. پیش از سفر، به رئیس صداوسیما گفتم ما بدون تیم خبری به این سفر میرویم و باید ظرفیتهای خود را در آنجا فعال کنید که گفتند ظرفیت ما بسیار محدود است و تنها یک دوربین و یک نفر در آنجا حضور دارند و من گفتم هر ظرفیتی میتوانید به کار بگیرید تا پیام این سفر بهدرستی و بهخوبی منتقل شود که از صداوسیما قدردانی میکنم.
حاجی میرزایی اظهار کرد: چهار متن برای سخنرانی رئیسجمهوری آماده شده بود که نظرات دستگاههای مختلف را بر آن گنجانده بودیم و این متنها را به رئیسجمهوری ارائه کردیم که یکی را بیشتر پسندید و قرار شد همان متن مبنا قرار گیرد و اصلاحات مربوط به سایر متنها روی آن اعمال شود.
وی تصریح کرد: مجدد متنها را در اختیار رئیسجمهوری قرار دادم که خواند و هرجا مورد نظرش بود اصلاح کرد. وقتی اظهارات عجیبوغریب ترامپ در سازمان ملل مطرح شد، اعتقاد رئیسجمهوری این بود به نطق ترامپ واکنشی جدی و مؤثر داشته باشیم. تصاویر مختلفی را همراه خودمان برده بودیم و رئیسجمهوری پس از اینکه متن را خواند، متناسب با متن، انتخاب کرد چه تصاویری در آنجا نمایش دهد.
رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت: آمریکا از تمام ترفندها برای اینکه صدای ایران به گوش جهانیان نرسد استفاده کرد اما سخنرانی رئیسجمهوری در حالت جنگ، پیام خیلی خوب و روشنی داشت.