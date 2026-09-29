نبض خبر
از بین رفتن ارزش پولی به خاطر رفتارهای مردم است
حسین صمصامی، نماینده مجلس گفت: «یکی از دلایل از بین رفتن ارزش پولی به خاطر رفتارهای مردم است که رفتارهای مردم نیز تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت است. در حال حاضر میدانید چه میزان ارز و طلا توسط خود شرکتهای دولتی خریداری میشود؟ وقتی مردم میبینند که دولت هر روز ارز را تضعیف و تورم را تحمیل میکند، چنین رفتاری بروز میدهند. اصلاح سیاستهای اقتصادی باید توسط دولت انجام شود نه مردم.» اظهارات صمصامی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر حسین صمصامی ویدیو کاهش ارزش پول ملی افزایش نرخ ارز
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