۱۴۴ مصدوم و فوتی بر اثر سقوط از درخت گردو در همدان
به گزارش تابناک، محمد ربیع یگانه اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل برداشت گردو در باغات استان همدان، تاکنون ۱۴۴ نفر در اثر سقوط از درخت گردو مصدوم شدهاند که سه نفر از آنان به علت شدت جراحات جان باختهاند.
وی با اشاره به بیشترین موارد ثبتشده در شهرستان تویسرکان، پایتخت گردوی ایران، افزود: تاکنون ۶۰ نفر در این شهرستان بر اثر سقوط از درخت گردو مصدوم شده و سه نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.
یگانه ادامه داد: بر اساس آمار ثبتشده در مرکز اورژانس ۱۱۵ استان، ۴۴ نفر در شهرستان ملایر، ۲۱ نفر در نهاوند، ۱۶ نفر در همدان و سه نفر در شهرستان بهار نیز بر اثر سقوط از درخت گردو مصدوم شدهاند.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه این مرکز همزمان با آغاز فصل برداشت گردو و افزایش احتمال حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع در آمادهباش کامل قرار دارد، گفت: کارشناسان و تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در حال ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به مصدومان این حوادث هستند.
وی افزود: تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ پس از دریافت مأموریت، در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شده و اقدامات مراقبتی و درمانی لازم را برای مصدومان انجام میدهند و در صورت نیاز، آنان را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل میکنند.
یگانه با هشدار نسبت به پیامدهای سقوط از درخت، تصریح کرد: این حوادث میتواند منجر به آسیبهای جدی از جمله شکستگی، صدمات ستون فقرات، ضربه مغزی و حتی مرگ شود، بنابراین از باغداران و افرادی که در فصل برداشت گردو فعالیت میکنند درخواست میشود ضمن رعایت اصول ایمنی، از صعود به درختان بدون تجهیزات و شرایط ایمن خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: هنگام برداشت گردو باید توجه ویژهای به ایمنی فرد و سایر افراد حاضر در محل داشت تا از وقوع حوادث قابل پیشگیری جلوگیری شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان، ربیع یگانه سه شنبه هفتم مهر گفت: در صورت وقوع هرگونه حادثه، افراد باید ضمن حفظ آرامش، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و محل دقیق حادثه و وضعیت مصدوم را به کارشناسان اورژانس اعلام کنند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.