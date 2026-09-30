همسران مهران مدیری در فیلمها چه کسانی بودند؟
به گزارش تابناک؛ مهران مدیری، به عنوان یکی از ستونهای اصلی و ماندگار تلویزیون ایران، توانسته است با طیف گستردهای از نقشها در ژانرهای کمدی و درام، جایگاه ویژهای در دل مخاطبان ایجاد کند. در کنار این درخشش خیرهکننده، حضور بازیگران زن در کنار او برای ایفا نقش همسر، همواره از موضوعات جذاب و مورد کنجکاوی تماشاگران بوده است. با نگاهی به کارنامه هنری او، فهرستی از بازیگرانی را مرور میکنیم که در پروژههای مختلف، نقش همسر مهران مدیری را بر عهده داشتهاند.
سریال جنگ ۷۷ پس از ساعت خوش، مجموعهای از آیتمهای کوتاه و پیوسته در ژانر کمدی بود که مهران مدیری آن را کارگردانی کرد. در این سریال که محور اصلی بخش داستانی آن، زندگی زوجی به نام رامین و مریم بود؛ موقعیتهای مختلف زندگی این زوج دستمایهی شوخیهای اجتماعی و خانوادگی قرار میگرفت و مسائل روزمرهی خانوادهها با زبان طنز روایت میشد. بازیگران مختلف در جنگ ۷۷ در قالب شخصیتهای گوناگون ظاهر میشدند و موقعیتهای بامزه را بازی میکردند. لاله صبوری در نقش مریم در جنگ ۷۷ بازیگری بود که نقش همسر مهران مدیری را ایفا میکرد.
سحر زکریا در پاورچین
یکی از معروفترین بازیگران نقش همسر مهران مدیری را سحر زکریا در سریال پاورچین بازی کرده است. این سریال کمدی که از شهریور ۱۳۸۱ تا اردیبهشت ۱۳۸۲ روی آنتن شبکه پنج سیما میرفت، داستان زوجی به نام فرهاد و مهتاب را روایت میکرد که در خانهی پدری مهتاب ساکن شدهاند. ماجراهای بامزهی مختلفی که میان آنها و دیگر همسایگان در آن ساختمان و همچنین محل کار فرهاد رخ میداد، بستر داستانی سریال پاورچین را شکل میداد. سحر زکریا در نقش مهتاب در پاورچین دیگر همسر مهران مدیری در سریالهای او است.
بهنوش بختیاری در شبهای برره
سریال پرمخاطب شبهای برره در سال ۱۳۸۴ هرشب از شبکه سه سیما مهمان خانههای مردم بود. این اثر یکی از موفقترین سریالهای مهران مدیری در طول سالها فعالیتش به شمار میرود. داستان شبهای برره زندگی اهالی روستای برره را به تصویر میکشد که با ورود یک شخصیت جدید به نام کیانوش به این روستا، موقعیتهای جالب و بامزهای در روزمرهی آنها شکل میگیرد. بهنوش بختیاری در نقش لیلون در شبهای برره، معشوقهی شیرفرهاد با بازی مهران مدیری بود که در نهایت پس از موانع بسیار، آنها با هم ازدواج میکنند.
سحر جعفری جوزانی در نقطه چین
نقطه چین دیگر سریال کمدی مهران مدیری است که در سال ۱۳۸۲ از شبکه سه سیما پخش میشد. داستان این سریال در بستر اتفاقات بامزهای که در یک آپارتمان سه واحدی رخ میداد، روایت میشد. سحر جعفری جوزانی در نقش منیژه در نقطه چین ایفاگر نقش همسر اردلان پشندی با بازی مهران مدیری بود و اتفاقات میان این زوج نیز لحظات بامزهای را در روند داستان سریال ایجاد میکرد.
فاطمه گودرزی در دردسر والدین
این سریال به کارگردانی مسعود نوابی در سال ۱۳۸۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرفت. دردسر والدین که در زمان پخش خود سریالی خاطرهانگیز و پرمخاطب بود، داستان زندگی علی پورحاتم، کارمندی را روایت میکند که همسرش را از دست داده و سرپرستی چهار فرزند را برعهده دارد. پس از درگیر شدن سعید، یکی از پسران او بازی علی صادقی، با یکی از همکلاسیهایش، ماجرای سریال وارد مرحلهای تازه میشود. این اتفاق باعث میشود تا علی با ایران یزدان پناه، مادر همکلاسی پسرش آشنا شود و در ادامه این دو نفر تصمیم میگیرند که با یکدیگر ازدواج کنند. فاطمه گودرزی در نقش ایران یزدان پناه در دردسر والدین، یکی از بازیگران کمتر شناختهشدهای است که نقش همسر مهران مدیری را بازی کرده است.
ساناز سماواتی در نود شب
سریال نود شب محصول سال ۱۳۷۹ به کارگردانی مهران مدیری است که از شبکه سه سیما روی آنتن میرفت. این سریال قصهی زندگی زوج جوانی را روایت میکند که وقایع روزمرهی زندگیشان، با لحن و شیوهای طنزآمیز به تصویر کشیده میشود. ساناز سماواتی در نقش مینا بهرامی در نود شب یکی دیگر از همسرهای مهران مدیری است که در این سریال ایفاگر نقش مهران فرهادی بود.
نگار فروزنده در دایره زنگی
فیلم سینمایی دایره زنگی به کارگردانی پریسا بختآور در سال ۱۳۸۶ به روی پردهی سینماهای کشور رفت. این فیلم کمدی ماجراهای ساکنان یک آپارتمان و زندگی شخصی آنها را به تصویر میکشد که با ورود محمد با بازی صابر ابر به آن ساختمان برای نصب ماهواره، درگیر اتفاقات مختلفی میشوند. نگار فروزنده در نقش زن آقای رزاقی با بازی مهران مدیری، یکی از همسرهای این بازیگر در آثاری بوده که او تاکنون بازی کرده است.
روشنک عجمیان در جایزه بزرگ
سریال جایزه بزرگ در نوروز سال ۱۳۸۴ از شبکه سه سیما پخش میشد. این سریال داستان شخصیتی به نام بیژن جمالی را روایت میکند که در قرعهکشی بانک، برندهی یک خودروی بسیار گرانقیمت شده است؛ اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. زیرا زمانی که او برای دریافت خودرو به بانک مراجعه میکند، متوجه میشود که جایزه را به صورت مشترک با کامبیز باقی با بازی رضا شفیعی جم برنده شده است. روشنک عجمیان در نقش آرزو باقی، خواهر کامبیز و همسر بیژن، یکی دیگر از بازیگرانی است که تابحال در نقش همسر مهران مدیری ظاهر شده است.
شیلا خداداد در هیولا
سریال هیولا ساختهی مهران مدیری در سال ۱۳۹۸ از شبکه نمایش خانگی منتشر میشد. این سریال داستان زندگی هوشنگ شرافت با بازی فرهاد اصلانی را روایت میکند که پس از سالها زندگی با شرافت، به واسطهی آشناییاش با هوشمند کامروا، یکی از شاگردان خود، وارد ماجراهای پیچیدهای میشود. مهران مدیری در سریال هیولا ایفاگر نقش کامران کامروا، پدر هوشمند است. شیلا خداداد در نقش فلور کامروا، همسر کامران و مادر هوشمند، بازیگری است که در سریال هیولا نقش همسر مهران مدیری را بازی کرده است.
فلامک جنیدی در مرد هزار چهره
سریال مرد هزار چهره که برنامه نوروزی شبکه سه در سال ۱۳۸۷ بود، یکی دیگر از سریالهای پرمخاطب مهران مدیری است. این سریال داستان زندگی شخصیتی به نام مسعود شصتچی را روایت میکند که در موقعیتهای اشتباهی قرار میگیرد و این موقعیتها زمینهساز اتفاقات بامزهای میشود. فلامک جنیدی در نقش سحر جندقی در مرد هزار چهره، ایفاگر شخصیتی است که مسعود شصتچی با بازی مهران مدیری به او علاقه داشته و قصد ازدواج با او را دارد.