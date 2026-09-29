جدول مدال بازیهای آسیا /صعود ۲ پلهای ایران
دهمین روز از بیستمین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی کشور ژاپن، در حالی به پایان رسید که نمایندگان کشورمان موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شدند.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۰۳| |
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به گزارش تابناک، دهمین روز از بیستمین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی کشور ژاپن، در حالی به پایان رسید که نمایندگان کشورمان موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شدند
کاروان کشورمان که در روز نهم در رده هشتم قرار داشت، امروز جایگاه خود را ۲ پله ارتقا داد.
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