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کد خبر: ۱۳۹۶۵۹۹
بازدید: ۸۰۲

عکس: مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان در برج میلاد تهران

مراسم گرامیداشت روز آتش نشان به همراه رونمایی از خودروها و تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی، سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد. عکس: عباس تاجیک یار

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برچسب‌ها:
عکس خبری روز آتش‌نشان علیرضا زاکانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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