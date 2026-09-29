عکس: مراسم بزرگداشت روز آتشنشان در برج میلاد تهران
مراسم گرامیداشت روز آتش نشان به همراه رونمایی از خودروها و تجهیزات جدید سازمان آتشنشانی، سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد. عکس: عباس تاجیک یار
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برچسبها:عکس خبری روز آتشنشان علیرضا زاکانی
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