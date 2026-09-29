ماجرای درگیری شدید و تیراندازی در ایرانشهر

در پی گزارش‌هایی درباره وقوع تیراندازی شدید در ایرانشهر، پیگیری‌های اولیه حاکی از آن است که این حادثه در جریان عملیات نیروهای انتظامی برای مقابله با سارقان مسلح رخ داده و به درگیری مسلحانه میان دو طرف منجر شده است.

به گزارش تابناک، گزارش‌های اولیه از وقوع درگیری مسلحانه و تیراندازی شدید در ایرانشهر حکایت دارد؛ حادثه‌ای که در جریان آن از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین و همچنین آرپی‌جی استفاده شده و مسیرهای منتهی به محل درگیری نیز مسدود شده است.

انتشار خبرهایی درباره این حادثه در فضای مجازی، گمانه‌زنی‌هایی درباره علت صدای تیراندازی در این شهرستان ایجاد کرد؛ با این حال، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تیراندازی‌ها مربوط به عملیات نیروهای انتظامی برای مقابله با سارقان مسلح بوده است.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، نیروهای انتظامی در جریان این عملیات با افراد مسلح درگیر شده و در ادامه موفق به دستگیری سارقان شده‌اند.

این عملیات در راستای مقابله با سرقت‌های مسلحانه انجام شده و جزئیات بیشتر درباره تعداد افراد دستگیرشده، وضعیت افراد حاضر در درگیری و دیگر ابعاد این حادثه، منوط به اعلام رسمی مراجع انتظامی است