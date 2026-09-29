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محسن رضایی: ترامپ قادر به تصمیم‌گیری نیست

شاهین مصطفی، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان به دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۹۴
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محسن رضایی

به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با شاهین مصطفی، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان گفت:

«ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه می‌تواند مذاکره کند و نه می‌تواند بجنگد.

شروط ایران به آمریکا اعلام شده، اما ترامپ قادر به تصمیم‌گیری نیست و آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوایی روی آورده است.

بیگانگان زیادی در طول تاریخ آمدند و رفتند، اما ایران و کشورهای منطقه همچنان باقی مانده‌اند.

ایران برای کمک به برقراری صلح در منطقه قفقاز آماده است اما آمریکا آینده‌ای در منطقه ندارد و ایران با قدرت در مقابل آن ایستاده است.»

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برچسب ها
محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری آذربایجان قفقاز آمریکا
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