محسن رضایی: ترامپ قادر به تصمیمگیری نیست
شاهین مصطفی، معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان به دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۹۴| |
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به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با شاهین مصطفی، معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان گفت:
«ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه میتواند مذاکره کند و نه میتواند بجنگد.
شروط ایران به آمریکا اعلام شده، اما ترامپ قادر به تصمیمگیری نیست و آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوایی روی آورده است.
بیگانگان زیادی در طول تاریخ آمدند و رفتند، اما ایران و کشورهای منطقه همچنان باقی ماندهاند.
ایران برای کمک به برقراری صلح در منطقه قفقاز آماده است اما آمریکا آیندهای در منطقه ندارد و ایران با قدرت در مقابل آن ایستاده است.»
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