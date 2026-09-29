شاهین مصطفی، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان به دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد.

به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با شاهین مصطفی، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان گفت:

«ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه می‌تواند مذاکره کند و نه می‌تواند بجنگد.

شروط ایران به آمریکا اعلام شده، اما ترامپ قادر به تصمیم‌گیری نیست و آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوایی روی آورده است.

بیگانگان زیادی در طول تاریخ آمدند و رفتند، اما ایران و کشورهای منطقه همچنان باقی مانده‌اند.

ایران برای کمک به برقراری صلح در منطقه قفقاز آماده است اما آمریکا آینده‌ای در منطقه ندارد و ایران با قدرت در مقابل آن ایستاده است.»