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پنج ویدیو از درگیری مسلحانه در ایرانشهر؛ علتش چیست؟
انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی از وقوع درگیری مسلحانه در شهرستان ایرانشهر، موجب شکلگیری گمانهزنیهایی درباره علت صدای تیراندازی شد؛ با این حال آن گونه که تسنیم و فارس گزارش کردهاند، این تیراندازیها مربوط به عملیات نیروهای انتظامی برای مقابله با سارقان مسلح بوده است نیروهای انتظامی در جریان این عملیات با سارقان مسلح درگیر شده و در ادامه موفق به گرفتار کردن این افراد شدهاند. این عملیات در راستای مقابله با سارقان مسلح انجام شده و جزئیات دقیق آن از جمله تعداد افراد دستگیرشده، وضعیت افراد حاضر در درگیری و سایر ابعاد حادثه، منوط به اعلام رسمی مراجع انتظامی است. 5 ویدیو از درگیری مسلحانه در ایرانشهر را میبینید.
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