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رویا میرعلمی سوژه کاربران شد!

عکس جدید رؤیا میرعلمی در شب تولد ۴۸ سالگی‌اش با واکنش کاربران همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۸۱
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16367 بازدید
رویا میرعلمی

به گزارش تابناک؛ عکس تولد ۴۸ سالگی رویا میرعلمی، جنجال به پا کرد. استایل و چهره او  مخاطبان را یاد خواننده زن آن ور آبی (گوگوش) انداخته و فضای مجازی را پر از کامنت کرده است؛ شباهتی که البته میرعلمی پیش‌تر هم درباره آن واکنش نشان داده بود و چندان هم با این مقایسه‌های تکراری غریبه نیست.

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رویا میرعلمی خواننده زن گوگوش بازیگر زن سینما بازیگر بازیگر زن
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