رویا میرعلمی سوژه کاربران شد!

به گزارش تابناک؛ عکس تولد ۴۸ سالگی رویا میرعلمی، جنجال به پا کرد. استایل و چهره او مخاطبان را یاد خواننده زن آن ور آبی (گوگوش) انداخته و فضای مجازی را پر از کامنت کرده است؛ شباهتی که البته میرعلمی پیش‌تر هم درباره آن واکنش نشان داده بود و چندان هم با این مقایسه‌های تکراری غریبه نیست.