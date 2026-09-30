رویا میرعلمی سوژه کاربران شد!
عکس جدید رؤیا میرعلمی در شب تولد ۴۸ سالگیاش با واکنش کاربران همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۸۱| |
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به گزارش تابناک؛ عکس تولد ۴۸ سالگی رویا میرعلمی، جنجال به پا کرد. استایل و چهره او مخاطبان را یاد خواننده زن آن ور آبی (گوگوش) انداخته و فضای مجازی را پر از کامنت کرده است؛ شباهتی که البته میرعلمی پیشتر هم درباره آن واکنش نشان داده بود و چندان هم با این مقایسههای تکراری غریبه نیست.
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