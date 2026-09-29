عکس: روایتی از اراده یک معلم بنگلادشی

«الطاف حسین» ملقب به «دوخو میا»، معلم و مدیر مدرسه‌ای در بنگلادش است که با وجود معلولیت مادرزادی و فقدان هر دو دست، مهدکودکی را برای کودکان منطقه خود تأسیس کرده است. مجموعه عکس «محمد محتسب»، عکاس عربستانی، با روایتِ لحظه‌هایی از زندگی روزمره این معلم از مدیریت کلاس گرفته تا نوشتن بر تخته‌سیاه با انگشتان پا تصویری ماندگار از غلبه اراده انسانی بر محدودیت‌های جسمی خلق کرده است؛ مجموعه‌ای که اکنون فینالیست بخش «انسان‌دوستانه» در جشنواره‌های عکاسی شده است.