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ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در بازی امروز مقابل روسیه مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۷۲
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7326 بازدید
تیم ملی فوتبال تیم ملی ایران

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز(سه‌شنبه) در دیداری تدارکاتی به میزبانی ورزشگاه کازان آره‌نا به مصاف روسیه خواهد رفت.

برهمین اساس با نظر امیر قلعه‌نویی نفرات زیر در ترکیب اصلی تیم ملی برای این مسابقه ترکیب قرار گرفتند.

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سید حسین حسینی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی، آریا یوسفی، رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، محمد مهدی محبی، سردار آزمون و مهدی طارمی 

ترکیب تیم ملی ایران مقابل روسیه

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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تیم‌ملی فوتبال ایران بازی تدارکاتی روسیه امیر قلعه نویی
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