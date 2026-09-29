ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه

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به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز(سه‌شنبه) در دیداری تدارکاتی به میزبانی ورزشگاه کازان آره‌نا به مصاف روسیه خواهد رفت.

برهمین اساس با نظر امیر قلعه‌نویی نفرات زیر در ترکیب اصلی تیم ملی برای این مسابقه ترکیب قرار گرفتند.

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سید حسین حسینی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی، آریا یوسفی، رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، محمد مهدی محبی، سردار آزمون و مهدی طارمی

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال