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کد خبر: ۱۳۹۶۵۶۹
بازدید: ۱۹۰۳

عکس: قدرت‌نمایی زنان «جان‌فدا»

در آستانه هفته دفاع مقدس، نخستین دوره جامع آموزشی با رویکردهای نظامی، امدادی، چریکی و بقا، ویژه تیم منتخب کشوری زنان «جان‌فدا» برگزار شد. این دوره با هدف ارتقای تاب‌آوری و آمادگی عملیاتی در شرایط بحرانی، تحت فرماندهی استاد محمدرضا ترکاشوند به اجرا درآمد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری زنان جان‌فدا دوره جامع آموزشی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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