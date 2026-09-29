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سپاه: ناوهای آمریکا ۵۰۰ کیلومتر عقب رفتند

سخنگوی سپاه از عقب‌نشینی ۵۰۰ کیلومتری ناو‌های آمریکایی از محدوده خلیج فارس خبر داد
کد خبر: ۱۳۹۶۵۶۴
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سردار محبی

 

به گزارش تابناک؛ سخنگوی سپاه اعلام کرد ناو‌های آمریکایی ۵۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز عقب‌نشینی کردند.

سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درخصوص تهدیدات اخیر دشمن گفت: قبل از جنگ رمضان، شاهد حضور ۳۰ الی ۴۰ شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس بودیم، اما امروز این وضعیت کاملاً دگرگون شده است. حقیقت این است که حتی یک شناور آمریکایی در خلیج فارس باقی نمانده و حتی در ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین که ترددش از خلیج فارس هست نیز، یک کشتی یا شناور کوچک در آنجا وجود ندارد.

وی افزود: شناور‌های آمریکا اکنون حداقل ۵۰۰ کیلومتر از دهانه تنگه هرمز و خلیج فارس فاصله گرفته‌اند. بنابراین، تهدیدات فعلی آمریکا تنها تلاشی برای پیروزی جلوه دادنِ یک شکست آشکار است.

ارتش آمریکا توان یک جنگ مستمر را ندارد

سردار محبی با اشاره به چشم‌انداز حضور نیرو‌های فرامنطقه‌ای گفت: همان‌طور که حضرت آقا در پیام دیروز خود فرمودند، آمریکا به‌زودی از دریای عرب نیز عقب‌نشینی خواهد کرد. این یک واقعیت گریزناپذیر است؛ چراکه ارتش آمریکا اساساً توان و ساختار لازم برای یک جنگ مستمر و مداوم را ندارد. ما نمونه این فرسایش توان نظامی را در ناو آبراهام لینکن و جرالد فورد و دیگر ناو‌های آمریکایی دیدیم. آنها دچار فرسایش شده‌اند و هزینه‌های گزاف حضور در منطقه، تاب‌آوری آنها را به حداقل رسانده است.

راهبرد ما اخراج آمریکا از منطقه است

سخنگوی سپاه با تبیین راهبرد جمهوری اسلامی در قبال حضور بیگانگان اظهار داشت: ما اجازه نمی‌دهیم متجاوزان در منطقه بمانند. راهبرد ما مشخص است تا زمانی که آمریکا را از منطقه بیرون نکنیم، تا زمانی که متجاوز تنبیه نکرده و به بازدارندگی دائمی نرسیم تا هیچ‌کس جرئت حمله به ایران را نداشته باشد، از پا نخواهیم نشست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید این باور را در دشمن ایجاد کنیم که هرگونه تعرض به ایران، تاوانی سنگین دارد و طرف مقابل باید هزینه گزاف آن را بپردازد و تا رسیدن به این باور دست از آنها برنمی‌داریم.

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برچسب ها
سردار محبی سخنگوی سپاه ناوهای آمریکایی خلیج فارس
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